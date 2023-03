Psicópatas, seguro que ya tienes uno cerca de ti: cómo conocerlo

Psicópatas: No son solo personajes de películas. Podemos encontrarlos en la vida cotidiana. Y pueden causar daños devastadores, y aquí le mostramos cómo identificarlos.

Son muy peligrosos porque es muy difícil identificarlos. No es simple: son capaces de disfrazarse bien. Pero al observar cuidadosamente su comportamiento, se pueden entender muchas cosas. Y así evitar caer en situaciones de severo tormento y dolor.

¿Joker o Suzy besadora? oscuro y impulsivo El granjero anti-caos de Batman o el jefe del crimen misterioso, sarcástico y de sangre fría. computadora d Los sospechosos de siempre? cuando se trata de b Psicopatía Uno se pregunta si el psicópata es parecido al primero o al segundo.

La respuesta de los psicólogos es alarmante: sí Retrasado mental se parece a los dos. Lo que explica por qué su presencia es tan difícil de notar. Aparentemente, de hecho, se trata de dos comportamientos opuestos. Por un lado tenemos Instintos e impulsos irracionalespor otro lado tenemos Control y cálculo de fríoapasionado.

Sin embargo, hay algunas características que los dos personajes tienen en común: Asqueroso Sin arrepentimientosL’Falta de sentido de la ley y la justicia.el absoluto falta de empatía Habla de psicólogos. «afasia semántica». Es decir, el psicópata no es capaz de comprender y expresar el significado de las experiencias emocionales. Es una incapacidad que puede estar en la raíz de no desarrollar sentimientos morales.

Dos tipos de psicópata

Entonces, ¿cómo actúa un psicópata? Para entender esto, necesitamos rastrear dos «identidades» psicológicas diferentes, veamos cuál es cuál.

Estamos hablando de Psicópatas de alto o bajo rendimiento. El psicópata de alto funcionamiento es precisamente Keyser Soze del momento: personalidad Genial y calculador. Un psicópata de bajo rendimiento es un bromista: un sujeto muy impulsivoQue se guía por un instinto incontrolable. Los conceptos básicos son los mismos, pero los comportamientos son diferentes, como veremos.

psicópatas de «alto funcionamiento»

Un psicópata de alto funcionamiento es alguien con quien podemos salir muy bien sin siquiera darnos cuenta. que eso actor experto Capaz de ocultar su absoluta falta de empatía y extrema insensibilidad que lo hace incapaz de formar relaciones románticas reales. Aparentemente Se comporta con total normalidad., todo parece discreto. es solo Míralo de cerca comencé a disparar Las primeras campanas de alarma. De hecho, cada uno de sus comportamientos es calculado Tiene como objetivo adquirir algunos ventaja individual.

Psicópata de alto rendimiento Manipular de todas las formas posibles. Crea esquemas mentales para capturar, localizar y capturar a sus víctimas. Aprovecha sus debilidades Para beneficios personales (principalmente materiales). En resumen, no es capaz de sentimientos reales y profundos.

¿Cómo actúa un psicópata frío?

Cuando sus métodos de manipulación fallan, puede convertirse en… amenazar volverse agresivo. Las agresiones, las amenazas y el chantaje moral siempre sirven a esta persona para sacar algún provecho. Este es un patrón frecuente del psicópata de alto funcionamiento: Aprovecha lo siguiente y cada caso beneficio personal.

Hay que tener mucho cuidado porque el psicópata es sin ningún escrúpulo. Para él, el uso de un bolígrafo o de una persona es prácticamente indiferente. Te usa como si estuviera usando cosas sin alma. Romperlos o estropearlos es el menor de sus problemas. En realidad, no es realmente un problema. Como no hay simpatía por él, sólo se mueve siguiendo la lógica de la ganancia.

Otro punto fuerte suyo, que lo hace aún más peligroso, esModeración extrema. No pierde los estribos ni siquiera ante los insultos, las fechorías y las severas humillaciones. Pero cuidado: esto no significa que debas renunciar a la venganza. El momento de la venganza sólo se pospone. Simplemente no actúa por impulsos y no responde de inmediato. Para enmendarse, espera el momento adecuado, cuando aprovechará la oportunidad para vengarse de él. Con cuidado.

Por eso confunde a sus victimas

Un psicópata de alto funcionamiento no es necesariamente una persona inteligente y exitosa. Estos personajes también pueden tener vidas anormales. Lo que hay que saber es que los psicópatas Se confunde porque da seguridades marginales. Ellas hacen Grandes promesas pero nunca pruebas concretas quien les creyó. O más bien, dan lo justo para engañar a su víctima. Por lo demás, todo es cuestión de secuestros para satisfacer su codicia.

Soy Maestros del engaño, especialmente en el amor. Puede decirse que El engaño del amor es lo más destacado, la columna vertebral de los psicópatas, que no tienen problema en iniciar una relación amorosa (frívola, aunque sea por permiso, siempre con alguna ventaja) y luego cortarla cuando la víctima se convierte en una carga (quizás después de chantajearla también por algún delito cometido en su contra). beneficio). cada relación Apuntar a lograr algoSiempre que sea un archivo ganancias materiales o en términos de estatus social. Otra constante de los psicópatas es Siempre te ves mejor que los demás.aunque sólo sea desde un punto de vista moral, si no parecen social y económicamente superiores.

En otras palabras, los psicópatas están entre nosotros. Y no son los que vemos en la tele, capos criminales, banqueros sin escrúpulos o políticos. No, podría ser un psicópata muy bien. persona totalmente normal Exteriormente no es particularmente inteligente ni está equipado con los medios para realizar grandes estafas. limitado solo a Manipular y controlar a otros. ¿Cómo puede Por mucho que presente su vida como algo grandioso para atraer a los demás, la realidad siempre es más real porque el psicópata no tiene emociones sinceras.

Psicópata: características principales

Brevemente, las características de un psicópata son:

superficial

charla

Egocentrismo (todo se lo debe a él, no le debe nada a los demás)

Un sentido de superioridad (un sentido de grandeza)

Sin remordimiento ni culpa

Sin simpatía

Falsedad y manipulación

Otra cosa a saber es el tipo víctima. Los psicópatas dedican su atención a un tipo específico de persona: estas más débiles y más frágiles socialmente.

psicópatas de «bajo funcionamiento»

También se le llama bajo rendimiento o psicópata. Un psicópata fracasado¿Cuáles son sus comportamientos típicos?, en este caso estamos hablando de una persona que, a diferencia de un enfermo mental, es Totalmente fuera de control.

quien es capaz de eso actuar impulsivamenteIncluso con un comportamiento tonto. Se acabó Agresivo y sin inhibiciones. Responde más a la provocación, además de ser más sensible a la recompensa. En definitiva, es un personaje que busca sentimientos fuertes. Lo que tiene en común con un psicópata de alto funcionamiento es Falta de culpabilidad o moralidad. Podría entrar a una pizzería, servirla, comerse la pizza, y luego irse sin pagar, y tal vez gritarles a los meseros que son unos campesinos que le sirvieron con los pies y por eso no vale la pena ver su dinero.

A diferencia de un psicópata frío y calculador, un psicópata impulsivo A menudo tiene problemas con la justicia.. La incapacidad para adaptarse a las normas de la sociedad es fácil de reconocer.

Pero de cualquier manera, lo mejor que puedes hacer es mantener una distancia segura.