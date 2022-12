PS5 y Xbox Series X no pueden hacerlo funcionar por tercera Navidad consecutiva, la generación actual lucha por conectarse – Nerd4.life

PS5 y Xbox Serie X. Por tercer cumpleaños consecutivo siguen siendo Difícil de encontrar en las tiendas., con muchos usuarios que básicamente también se quedarán con la boca seca este año. El aumento en la producción y los inventarios no fue suficiente para satisfacer la demanda del mercado, ya que la verdadera “próxima generación” (un término que suena inapropiado dos años después de su lanzamiento) aún luchaba por ponerse en marcha y tuvimos otro año dominado por la producción. a través de gen y títulos de Nintendo Switch.

Solo piense, por ejemplo, en los nominados para el premio «Juego del año 2022» de Multiplayer.it. De los 13 juegos, solo A Plague Tale: Requiem es un título para consolas de generación actual (y Switch over the cloud), el resto son multiplataforma como God of War: Ragnarok and the Elden Ring o la producción exacta para Nintendo. Switch, que demuestra una vez más lo poderosos que no son todos algo y que aún es pronto para retirarse.

Habría habido un período caracterizado por un «tuning» de la producción entre generaciones independientemente, como también sucedió con la transición de PS3 y Xbox 360 a PS4 y One, pero al parecer sus tiempos también se están alargando por problemas de producción (crisis de los semiconductores y materias primas la otra aún no está terminada). Obviamente, esta no es la única razón, por ejemplo, también hay direcciones que llegaron tarde o tarde debido a los cierres que se dieron durante la pandemia. Sin embargo, está claro que los editores que se encuentran en una situación de mercado incierto necesariamente deben hacerlo Juegalo de forma seguraluego apuntando a la base instalada de más de 100 millones de consolas entre PS4 y Xbox One.

De esta forma nadie se queda fuera, pero también es cierto que aquellos propietarios de PS5 y Xbox Series X que hayan llegado al tercer año del ciclo de vida de las dos consolas querrán ver algo verdaderamente “next gen”. En 2023, salvo imprevistos, estarán parcialmente satisfechos: Star Wars Jedi Survivors, Final Fantasy 16, Starfield y Marvel’s Spider-Man 2 son solo algunos de los productos que solo llegan a las plataformas modernas. Pero al mismo tiempo, también habrá títulos sindicados, algunos de los cuales son muy esperados, como Resident Evil 4 Remake, Diablo 4 y Hogwarts Legacy, por nombrar algunos.



Xbox Serie X y PS5

Como mencionamos al principio, afortunadamente, la producción de PS5 y Xbox Series X aumentó durante el año, evidenciado por el mayor número de existencias de las dos consolas que aparecieron en las tiendas y esta tendencia también debería continuar en 2023. Todavía estamos lejos de ser óptimos, por lo que PS4 y Xbox One tendrán que hacer otro esfuerzo. En 2023 ambos estarán terminados 10 años Profesión honorable: es hora de retirarse finalmente.

En todos estos Xbox Series S, que es básicamente un término medio económico que permite el acceso al catálogo de Game Pass y a los títulos de la generación actual, no es una coincidencia que Microsoft impulsara la consola con ofertas masivas durante el Black Friday y más adelante. Periodo navideño. Pero, ¿podrá seguir el ritmo de PS5 y Xbox Series X en los próximos años?

¿Qué piensas? ¿Pudiste comprar una PS5 y/o Xbox Series X? Y si no, ¿juegas a lo último en PS4 y Xbox One, o has decidido posponerlo hasta que finalmente tengas una consola de última generación?

Hablemos Es una columna de opinión diaria que ofrece un punto de partida para la discusión de las noticias del día, un pequeño editorial escrito por un miembro del consejo editorial pero que no representa necesariamente la línea editorial de Multiplayer.it.