PS Plus Extra y Premium: los juegos de PS4 y PS5 se anunciarán en septiembre de 2023

PS Plus no está en su mejor momento debido a las muchas críticas tras el aumento de precio, pero Sony tiene margen para mejorar su posición esta semana. De hecho, PlayStation anunciará los nuevos juegos que estarán disponibles a través de ella. PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premiumpor un mes Septiembre de 2023 en PS4 y PS5.

Fecha exacta prevista El anuncio es el miércoles 13 de septiembre de 2023.. A las 17:30 (hora italiana) debería llegar el anuncio de los juegos de PS Plus Extra y Premium, siempre suponiendo que Sony no decida cambiar repentinamente sus planes.

Normalmente, los juegos de PS4 y PS5 se devuelven desde PS Plus Extra y Premium Disponible el martes siguiente, en este caso 19 de septiembre de 2023. También te recordamos que los juegos de PS Plus Essential ya están disponibles.