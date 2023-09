«Pruebas falsas para proteger al mejor amigo de Ceferin.»

“Se presentaron pruebas completamente falsas en la investigación sobre el casi desastre de la final de la Liga de Campeones de 2022, en el Stade de France entre Liverpool y Real Madrid, para proteger la unidad de seguridad de la UEFA dirigida por el mejor amigo del presidente”. Esta es la dura acusación que hace el entonces Director de Operaciones UEFA Sharon Burkhalter Lau. Así lo informó The Guardian, citando los memorandos escritos por Burkhalter-Lau para las investigaciones de la UEFA. Estas palabras provocarán discusión, dada la cercanía del director de seguridad al presidente Alejandro Severin.

El 28 de mayo de 2022, la entrada de aficionados al estadio francés casi se convierte en una auténtica tragedia: la administración de seguridad falló y miles de aficionados vieron peligrar sus vidas en medio del caos provocado por el nerviosismo de los propios aficionados y de la dirección del partido. Policía francesa. Para entender lo que pasó, Asociación Europea de Fútbol Decidí nombrar un grupo de expertos para estudiar lo sucedido en la organización y en la unidad de seguridad, esta última dirigida desde 2021 por el mejor amigo de… Severino: Željko Pavlica.

La acusación de Burkhalter Lau

Los resultados de la investigación asignaron la responsabilidad del incidente (además de a la policía de París) al departamento de menores que dirigía. Burkhalter Lau, Así lo confirmó, rechazando las acusaciones contra su equipo. pavlica Su equipo no asistió a reuniones cruciales de seguridad, ni siquiera antes de la final, y no proporcionó información importante para el proceso de planificación. En los memorandos enviados al Secretario General de la UEFA, Teodoro Teodoridides, y otros tres altos funcionarios Ley Burkhalter Precisó «Completamente falsoLa UEFA dijo que no podía aceptar la conclusión de que su departamento de eventos fuera el principal responsable del caos. En su defensa, Pavlica afirmó que no tuvo conocimiento de la crisis hasta la reunión de las 20.45 horas en la que Ceferin decidió aplazar el inicio del partido, aunque la alerta de seguridad ya se había disparado sobre las 17.00 horas y las conversaciones de WhatsApp lo demostrarían.