Pruebas de fuerza (y diálogo) entre Estados Unidos y Venezuela. Aquí cualquier

Enfrentamiento entre Estados Unidos y el régimen Nicolás Maduro en venezuela administración del presidente Joe Biden Tiene una lista de posibles nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno socialista venezolano que está listo para implementar dependiendo de los próximos pasos de Maduro.

Ya en el sector petrolero, acicateado también por la crisis desencadenada por la guerra rusa en Ucrania, Estados Unidos ha levantado algunas sanciones a la producción petrolera, permitiendo que Crevron opere en Venezuela.

como él señala AxiosEl fin de semana pasado, representantes del gobierno de Maduro finalmente se reunieron con una delegación de la oposición venezolana en la Ciudad de México y la mesa de negociación se revitalizó. Las dos partes acordaron establecer un fondo de alrededor de $ 3 mil millones, con los fondos de Venezuela congelados en bancos extranjeros, que se destinará a la ayuda humanitaria y se administrará en cooperación con las Naciones Unidas. Sin embargo, queda por determinar cómo se estructurará y operará este fondo, y dependerá en gran medida de la implementación de los nuevos acuerdos.

phil johnsonanalista de International Crisis Group, con sede en Caracas, mencionó el anuncio Axios que «ha habido muchas negociaciones antes, pero generalmente se desmoronan sin nada que mostrar o con promesas hechas que finalmente no se cumplen».

La oposición venezolana y el régimen de Maduro aún tienen que discutir otro tema muy sensible en el centro de las negociaciones: cómo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales previstas para 2024, con la candidatura particular -otra vez- de Maduro. Hasta el momento, no se espera fijar una fecha para la próxima reunión entre las partes en México.

Para Gunson, implementar el acuerdo del fondo es otro punto conflictivo en el proceso de diálogo, ya que se deben liberar los activos (un proceso largo) y la ONU tiene que descubrir cómo establecer y tomar decisiones sobre el fondo. ¿Cómo gastas exactamente el dinero? «Los gobiernos están cansados ​​de no poder lidiar con un ‘gobierno legítimo’ que en realidad no gobierna ni tiene trato pleno con el hombre que ya está en el palacio presidencial», agregó el analista en referencia al gobierno. Juan Guaidó.

De hecho, Estados Unidos todavía reconoce oficialmente a Guaidó, pero su condición de presidente interino de Venezuela está perdiendo cada vez más poder, tanto dentro de la coalición de partidos de oposición venezolana como a los ojos del resto del mundo. Por ejemplo, ya no es reconocido por la Unión Europea.