Prueba del Ferrari SF90 Spider, datos técnicos, opiniones y dimensiones XX 4.0 V8 biturbo

El primero es con el perfil aerodinámico.

Es uno de los coches de producción más rápidos del planeta, es extremadamente exclusivo e igualmente caro, pero sobre todo estrena conceptos nunca antes vistos. ferrari Cadena: Sí Araña SF90 XX Se producirá individualmente. 599 muestras (Ya agotado) Representa una nueva forma de divertirse en el mundo de los superdeportivos Cavallino. Junto con la versión coupé (el SF90 XX Stradale), es el primer Ferrari de carretera que se denomina XX, un programa que desde hace casi veinte años lleva a las barricadas a los clientes adinerados de Maranello con coches diseñados específicamente para la pista, sin el limitaciones de un vehículo de carretera. Aprobaciones. allá Ferrari SF90XX En cambio, contiene las pinturas, pero reinterpreta su filosofía. Así se distorsionaron las líneas sinuosas del SF90 Spider del que deriva. Platos de la carrocería del auto Completamente nuevo (en materiales compuestos) Diseñado para maximizar Carga aerodinámica Que, gracias al nuevo alerón trasero fijo (no visto en una carretera Ferrari desde el F50), alcanza los 530 kg a 250 km/h.

Estilo y función

Para lograr tal resultado los muchachos de Ferrari tienen que El torso delantero fue descartado. (Pero no lo echamos mucho de menos, ya que era pequeño, 74 litros) Y giramos 180 grados el radiador destinado a la parte eléctrica del sistema híbrido para crear un canal específico en forma de S, llamado canal S – Que dirige el aire desde la parte delantera hacia la parte superior del coche. De esta forma, el aire caliente que salía del radiador ya no era forzado hacia abajo, lo que permitía hacer más eficiente el sistema. abajo El auto esta casi completo. cerrado. También encontramos nuevos elementos aerodinámicos en los pasos de rueda equipados con salidas para vaciar el aire “turbulento” atrapado en la zona de las ruedas, mientras que en la parte trasera,Acción de alerones Se combina con una camilla de bloqueo: un elemento móvil en la parte superior de la cola que sube y baja dependiendo de si es necesario aumentar o disminuir la carga aerodinámica al viajar en línea recta a velocidades muy altas.

¿Como has cambiado?

Desde un punto de vista estético, Ferrari SF90 XX Araña También tiene un diseño único para la parte trasera, donde en lugar de los cuatro faros del SF90 Spider, hay una fina tira de luces LED que también sirve como luz de freno y, más baja en los extremos, como indicador de dirección. aEl interior es fundamental“Naked”: Para ahorrar peso, se han eliminado todos los revestimientos innecesarios y los asientos de carbono tienen un nuevo diseño y son más ligeros (1,5 kg menos por asiento) que los asientos anteriores. El espacio de almacenamiento está casi ausente, limitado a un portavasos en el medio y un pequeño bolsillo entre los respaldos: claramente no se trata de un coche diseñado para viajes, ni siquiera cortos, sino sólo para viajes más largos. Puro placer de conducir. En cuanto a la tecnología, encontramos, como en el coche del que deriva, un gran salpicadero digital configurable mediante controles táctiles en los radios del volante y una pequeña pantalla en el centro dirigida al pasajero. Todas las funciones más importantes están ahí, pero no es el sistema más intuitivo para trabajar.

unos cuantos caballos

Pero vayamos a la parte mecánica de Ferrari SF90 XX ArañaPorque incluso debajo de la carrocería hay muchas novedades: la potencia del sistema híbrido ha aumentado ligeramente, que ahora puede contar con 30 CV adicionales (1.030 en total): 17 procedentes de un motor V8 biturbo modificado con nuevos pistones y nuevos perfiles para las cámaras de combustión, 13 de la parte eléctrica (actualizados en el programa) y consta de Tres motores eléctricosUno está situado entre los ocho cilindros y la caja de cambios de doble embrague de ocho velocidades, y los otros dos están en la parte delantera para proporcionar tracción a las ruedas delanteras. No hace falta decir que la aceleración se llevan literalmente ser: 2,3 segundos son suficientes para acelerar de 0 a 100 km/h y sólo 6,7 segundos para alcanzar los 200 km/h. La velocidad máxima es de 320 km/h, ligeramente inferior a la del SF90 Spider “normal” gracias a los nuevos flaps aerodinámicos.

a Calibración específicaPor tanto, también están especificados para la dirección y la transmisión, mientras que los amortiguadores controlados electrónicamente están destinados a esta aplicación. En cuanto a la parte híbrida, Ferrari SF90 XX Araña Funciona del mismo modo que el SF90 Spider: gracias a una batería de 7,9 kWh situada detrás de los asientos, podrás recorrer una distancia de hasta 25 km cero emisiones (Y tracción delantera, porque en modo eléctrico puro sólo funcionan los dos motores delanteros). La batería se recarga en una toma situada frente al tapón de combustible, pero la forma más rápida de volver a ponerla al 100% no es enchufarla, sino conducir rápidamente en los modos de conducción más deportivos, donde entre la frenada regenerativa y el V8 hay No hay absolutamente ningún riesgo de quedarse sin energía.

¡Qué comentario!

Pero, ¿cómo se traducen todas estas innovaciones en la experiencia de conducción? Acelerando a un lado, poniéndote al volante Ferrari SF90 XX Araña Al instante sentirás que estás conduciendo un coche que está más cerca del mundo de las carreras que los coches de carretera normales. Se oye casi todo, desde las más mínimas imperfecciones de la carretera hasta el ruido de los pequeños guijarros que golpean debajo, mientras que una vez que se abre un poco más el acelerador, la sinfonía del ocho cilindros y el sonido de las aspiraciones de los turbocompresores se hace poderosamente visible.

Cuando las líneas rectas dan paso a las curvas,… Ferrari SF90 XX Araña Sorpresas en todos los aspectos, empezando por la suspensión: porque aunque la suspensión es rígida (el balanceo se reduce un 10% respecto al SF90 Spyder) y está diseñada para su uso en circuitos de carreras, consigue absorber adecuadamente todos los baches de la carretera. superficie sin provocar la colisión del vehículo, incluso en caso de grandes depresiones. De modo que puede presionar el acelerador con más confianza, sabiendo que no tendrá que lidiar con «retrocesos» repentinos. Evidentemente, el mérito de este comportamiento también es de la electrónica, que determina cuánta potencia darte en un momento dado de forma muy suave y nunca con una interrupción repentina del par.

También puedes frenar en las curvas.

En comparación con el coche del que deriva, el tacto del pedal de freno también ha mejorado: el sistema carbono-cerámico, derivado de los coches que compiten en el campeonato monomarca Ferrari Challenge, detiene este superdeportivo «en una servilleta», pero en Al mismo tiempo, está bien modulado y, gracias al sistema de frenos, los frenos antibloqueo «Abs Evo» (que gestionan de forma predictiva la estabilización de los discos de las ruedas individuales de forma independiente) permiten aplicar el frenado al entrar en una curva, garantizando una fuerte sensación de seguridad. estabilidad incluso cuando se acerca al límite. La dirección es muy precisa y responde un poco menos que otros controles Cavallino modernos, pero está diseñada para tomar curvas a las velocidades muy altas de las que es capaz esta máquina. Ferrari SF90 XX Araña.

Él pasará a la historia.

La mejor tecnología disponible hoy en día en un solo dispositivo ferrari encontré este Araña SF90 XX El resultado es apasionante: a pesar de la complejidad técnica de un cuatrimotor, el resultado es una conducción satisfactoria e incluso sencilla, una vez que te acostumbras a la enorme potencia disponible bajo tu pie derecho. Incluso en este modelo Spider (con techo de carbono plegable en sólo 14 segundos a velocidades de hasta 45 km/h) no falta rigidez. defectos? Es difícil de encontrar, si no fuera por las cosas obvias para un superdeportivo tan extremo, como la falta de espacio para cosas y equipaje y el ruido. Un coche particular cuesta mucho, pero tiene cierto valor en el futuro.