Proyectos de ley, ayuda para servicios públicos del Consejo de Estado: aumentos potenciales en camino

Roma – Las empresas de energía suman un punto a favor de comprometerse conAntimonopolista en la renovación Facturas. el Consejo de Estado Rechazó en gran parte el fallo por el cual la autoridad de defensa de la competencia paralizó la renovación de los contratos de suministro de energía al referirse a un decreto gobierno draghi.

Según el Consejo de Estado al que recurrió grupo erin (beneficio en el norte de Italia), la cláusula antimonopolio puede considerarse «legalmente existente cuando se trata de cambios unilaterales», mientras que no lo es cuando se trata de «la situación de actualización de precios debido a la renovación de un contrato vencido».

En otras palabras, el servicios No pueden cambiar términos contractuales unilateralmente, pero no se equivocan cuando el contrato finaliza. Este es el caso de quienes se suscribieron, por ejemplo, a una oferta «rebajada» a fines de 2020, por un período de dos años, que ha vencido en los últimos meses. Según el Consejo de Estado, las empresas de servicios públicos no podían cambiar los términos contractuales durante los dos años (posiblemente para evitar pérdidas en el suministro de energía), sino que tenían que esperar hasta el final del período de suministro.

Básicamente, los jueces administrativos responsabilizaron a la defensa de la competencia por su interpretación amplia de la cláusula contenida en el decreto del gobierno de Draghi. (Ayuda a duplicar) por la que se suspendió la vigencia hasta el 30 de abril de 2023, tanto de las cláusulas contractuales que permitían a las empresas comercializadoras modificar el precio de suministro, como de los avisos de comunicación, salvo que las modificaciones ya hubieran concluido antes de la entrada en vigor del mismo decreto.

Ahora la decisión sobre el fondo corresponde a alquitrán del LacioPrevisto para febrero, pero sin duda tendrán peso las indicaciones del fallo del Consejo de Estado.

Pero, ¿cuáles serán las consecuencias prácticas para mí? consumidores? Por ahora, no es necesario cambiar nada, porque lo más probable es que las empresas de servicios públicos esperen el veredicto sobre el alquitrán. Pero también pueden decidir, en el caso de ofertas que caduquen, enviar una nueva propuesta de precio. El consumidor siempre puede decidir cambiar de proveedor.

Además, la defensa de la competencia intervino en dos etapas. primero contra Erin, Iberdrola, Eun y los Dolomitas, proveedores de electricidad y gas natural en el mercado libre. Luego abrió siete investigaciones (con siete medidas cautelares) contra ella Enel, Eni, A2a, Edison, Acea, EngieNuevamente por supuestos cambios ilegales unilaterales en los precios de la electricidad y el gas. Todos los prestadores de servicios que ahora están viendo con gran interés suceder en los tribunales administrativos.