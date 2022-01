Próximamente en Xbox One y Series X / S

Microsoft y Ubisoft anuncian una asociación que introducirá a Ubisoft + en la ya rica oferta de servicios de suscripción disponibles en Xbox One y Xbox Series X / S.

Para los que nos siguen, les recordamos que Ubisoft Plus Es un servicio que da acceso (por ahora solo en PC) a un catálogo de más de 100 juegos desarrollados o producidos por la empresa francesa. Los miembros de Ubisoft + pueden jugar juegos de calibre ‘gratis’ Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, Rainbow Six Siege, Riders Republic, Immortals Fenyx Rising y Just Dance.

Al anunciar la llegada de Ubisoft Plus al ecosistema de servicios de suscripción para consolas Xbox, tanto Ubisoft como Microsoft prefieren posponer cualquier detalle adicional de los términos de este Acuerdo para un momento posterior, lo que, asumimos, permitirá gradualmente a los suscriptores de Xbox Game Pass. . Acceso a algunos de los títulos más representativos de las editoriales europeas y a la biblioteca de juegos del desarrollador.

Será el primer título que abrirá esta nueva sinergia entre la empresa francesa de videojuegos y el gigante tecnológico estadounidense extracto de arco iris seisSupervivencia y pospandémica del popular shooter cooperativo Rainbow Six Siege (también disponible durante varios meses en Game Pass). Desde su lanzamiento, por lo tanto, Rainbow Six Extraction estará disponible en Game Pass.