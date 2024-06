Provocación de Bonino: “Queridos Meloni y Tajani, pospongan la presidencia de Orbán del Consejo de la UE”

querido presidente SandíaEstimado Ministro Tajaní,

Me dirijo a ustedes públicamente para llamar su atención sobre una cuestión que me interesa mucho y que creo que también les interesa a ustedes, como Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores de uno de los países fundadores de la Unión Europea. Por ello, le preocupa especialmente proteger y preservar los valores que son la base de la Unión.

A partir del 1 de julio, Hungría asumirá la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, según un mecanismo de rotación. Viktor Orbán. El Consejo de la Unión Europea no es sólo un organismo. Es una institución intergubernamental -no se la explicaré a ustedes que la conocen, sino a quienes leerán esta carta fuera de los edificios- donde se toman las decisiones fundamentales para el futuro de la Unión y de sus políticas.

A partir del 1 de julio – cito una carta del Movimiento Europeo de Italia, España, Francia y Polonia a los líderes de las instituciones europeas – Viktor Orbán y sus doce ministros (entre ellos una sola mujer) deben coordinar el trabajo de los veintisiete Los gobiernos europeos en reuniones de embajadores y en numerosos comités que asumen tareas de control y toma de decisiones en las burocracias nacionales (sabiendo que el peso burocrático reside en la Unión Europea, no en el servicio público europeo) y en reuniones informales que “enriquecen” a cada uno de ellos. Presidencia cada seis meses, cooperación con el Presidente del Consejo Europeo en la preparación y continuación del trabajo de los Jefes de Estado y de Gobierno.

Un papel de gran responsabilidad e influencia, especialmente en lo que respecta a la función legislativa y presupuestaria de la Unión, en manos de un gobierno y un líder que describió con orgullo a su país como una “democracia iliberal”, que estaba bajo medidas de vigilancia (por ejemplo, el artículo 7.1 de la Tratado de la Unión Europea) por claras violaciones del Estado de derecho. Utiliza constantemente su poder de veto para bloquear decisiones sobre qué tratados requieren consenso, y amenaza nuevamente con hacerlo en relación con el apoyo a Ucrania.

Como saben, muchas decisiones del Consejo deben tomarse por unanimidad, y ésta es una regla contra la que he estado luchando durante décadas, porque da a todos los países, incluso los más pequeños, los más externalizados, incluso los menos democráticos, la capacidad de obstruir la procesos de toma de decisiones de toda la Unión, socavando su credibilidad y eficiencia. He luchado tanto por la abolición del veto y por una mayor integración europea que he dado vida -no solo, claro, pero ciertamente puse mi esfuerzo en ello- una lista para las próximas elecciones europeas llamada Estados Unidos. Europa; Pero esa es otra historia.

Decía que muchas decisiones se toman por unanimidad, pero hay una decisión que se puede tomar por mayoría cualificada y se refiere a la sucesión de países en la presidencia del Consejo de la Federación: basta con modificar la decisión tomada por el Consejo Europeo del 1 de diciembre de 2009 y aplazar la presidencia húngara hasta que se alcance una posible solución positiva. Para los procedimientos de seguimiento previstos en el art. 7.1. Martes. Esto no sería un castigo, y los tratados no lo permitirían como tal, sino que serviría como una especie de mecanismo de protección y autoprotección de la propia Unión sobre sus valores, similar a lo que ocurre con las condiciones relacionadas con cuestiones presupuestarias. Polonia Tusk asumirá la presidencia del Consejo, con evidentes ventajas para todos. También enviaría un fuerte mensaje a los países miembros y candidatos de que todos deben respetar el Estado de derecho como condición básica para participar en la Unión y beneficiarse del mercado único y de la financiación europea. ¿Pero quieres hacerlo? Aquí la cuestión deja de ser procesal y se vuelve política. Esto se puede hacer si alguien (rápido, porque el tiempo apremia) toma la iniciativa de hacerlo y trabaja con los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en el Consejo Europeo para construir una mayoría cualificada de países preocupados por los valores que representan la valores fundamentales. Constitución del sindicato. Por tanto, le pido que el Gobierno italiano adopte rápidamente esta iniciativa implicando a otros Estados miembros.