Proteínas y gimnasio: cuándo tomarlas y no equivocarnos

La proteína es claramente imprescindible para cualquiera que quiera mejorar en el gimnasio, pero al mismo tiempo estar presente. Reglas importantes a seguir En cuanto a las cantidades y el tiempo, sobre todo, es importante no excederse, teniendo cuidado de no cometer errores que muchas veces son dictados por clichés más que por una necesidad real. explícaselo Boletín Activo los Nutricionista Ricardo Roveda.

En cuanto al tiempo, siempre va asociado al esfuerzo, por lo que es necesario ingerir proteínas para equilibrar el gasto energético. Se puede tomar antes y después del entrenamiento.en función de la conveniencia y la necesidad. Si lo está tomando antes de la actividad, debe tener cuidado de no comer demasiado cerca del esfuerzo. No te cargues demasiadoPara que no afecte la digestión y no afecte la calidad del trabajo. Sin embargo, si se establecen después de la actividad, estaría bien hacerlo. En los primeros 45 minutos después del ejercicio«.