Protagonizada por uno de los actores más queridos de todos los tiempos.

Esta noche en la televisión hay una película imperdible con un héroe excepcional como protagonista de esta historia: una película que no se debe perder.

En verano, es raro que te detengas a pasar una noche en tu sofá navegando por los canales para encontrar programas interesantes en la televisión. Sin embargo, es posible que busques refugio del frío, tal vez con aire acondicionado y pizza, y busques algunas propuestas interesantes para ver y aprovechar al máximo la velada. Ya casi termina julio, ya llegamos a agosto y luego volveremos a nuestros horarios habituales, entre la imaginacion Y los programas de televisión que nos esperan a raudales. Esta noche, si estás dispuesto a darle una oportunidad a la pantalla chica y buscas un programa interesante para ver, este es el indicado para ti.

La historia de un hombre que vive un destino desconocido, ya sea en relación a su trabajo, su vida privada o sus relaciones. El deporte, ligado a su profesión, juega un papel dominante: será puesto a prueba muchas veces y sólo al final podrá encontrar la clave para lograrlo. El protagonista es un querido actor ganador del Oscar que probó suerte en un papel diferente a la norma, pero que aún así le permitió brillar y destacar: él… Kevin Costner.

Esta noche en televisión, Kevin Costner protagoniza una historia conmovedora e intensa: La trama

Kevin Costner, una de las figuras más emblemáticas de Hollywood, ha tenido una carrera diversa y exitosa. Inició su carrera en la década de 1980 y alcanzó gran fama a través de películas como: fandango Y plateado. Sin embargo fue con Intocables – marginados Y bailando con los lobos La cual dirigió y protagonizó, que se convirtió en una auténtica estrella internacional y también ganó los Premios de la Academia a la Mejor Película y al Mejor Director. En 1999 protagonizó Juego de amor, dirigida por Sam Raimi. En esta película interpreta Billy Chapple, el veterano jugador de béisbol se encuentra ahora en el ocaso de su carrera. Una serie de lesiones y una relación dañada lo llevan a cuestionarlo todo.

La historia sigue a Chappelle mientras se enfrenta a uno de los partidos más importantes de su vida, no sólo en el campo, sino también en su vida personal. Conoce a una joven, interpretada por Kelly Prestón Se desarrolla la trama de la escaramuza amorosa que forma el corazón de la narración. El final definitivamente no te decepcionará, ya que te permitirá ver al problemático protagonista finalmente en paz consigo mismo y con su trabajo después de lo sucedido en las escenas anteriores. Si aún no has decidido qué ver en televisión esta noche, esta es sin duda tu elección: un horario de máxima audiencia en La5.