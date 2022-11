Pronto debemos dejar la tierra: terrible razón

La noticia es esta: Debemos abandonar la Tierra en poco tiempo. ¿la razón? Escalofriante, averigüémoslo ahora.

allá Boletin informativo Nunca querremos leerlo, que aunque parezca muy predecible con Años Y por eso lejos de nosotros, nos aterrorizan y nos empujan a esto. reflexión. Uno de estos es el que está de pie. tiembla de miedo En los últimos días esto no es deseos Nada bueno. En poco tiempo, de hecho, deberíamos Hojas Tierra ya que la vida en este planeta ya no existe posible. la razon realmente relax: Averigüemos de inmediato todo lo que hay que saber sobre él.

Dejaremos la Tierra: esto pasará

darle expertos Así llega la noticia que no queríamos saber. Aproximadamente 5 En mil millones de años, el Sol habrá consumido todo su combustible morirá. Sin embargo, antes de que eso suceda, la Tierra se convertirá Cíclope y la vida en nuestro planeta ya no es posible. Averigüemos de inmediato los detallesque pasara a partir de ahi Viene de cerca, aunque este no es el caso inminente.

a mi Explícalo Ellos son los expertos, como se describe en un artículo. Bisagra y completo en el sitio web dedicado»www.passioneastonmia.itLo que sucederá será verdaderamente increíble y alarmante, lo sabemos. Sol es ahora, Mitad de su ciclo de vida, de hecho entre aproximadamente 5 Miles de millones de años se convertirán en uno gigante Rojo, antes de convertirse finalmente en un elfo. blanco. Este proceso, como se mencionó anteriormente, continuará millones Durante años, pero ¿qué pasará con la Tierra?

nuestro estrellauna vez que se agota el hidrógeno que contiene internoSerá gigantesco hasta que lo alcances.orbita de Mercurio. Pero ¿qué significa esto? Esto significa que el archivo Temperaturas Se pondrán al rojo vivo y una última vez, también maíz De hidrógeno se convertirá en nuevo helio colapsar que eleva la temperatura a 10 En el 8 Los grados Kelvin. Con esos números, el helio no se derretirá En carbono y oxigeno y venus tambien vendra Tragar.

en ese momento un vida El hombre ya no existirá en la Tierra, como condiciónNo podré garantizar la vida. los Científicos de astronomía Se muestran divididos en dos bandos consideración: Algunos creen que este planeta puede ser inclusión Del Sol convertido en gigante roja, otros están convencidos de que la Tierra Tu tendrás exito para salvarte a ti mismo Incluso si quieres seguir este último Posibilidadtemperaturas muy altas se secará nuestro planeta por completo, para convertirlo literalmente en un Infierno.

Sin embargo, los científicos nos llaman a esto a la esperanza Hasta entonces, habrá una manera de hacerlo. Fabricar Otros nuevos descubrimientos pueden estar disponibles estrellatal vez más pequeño, pero con la misma cosa Características de la Tierra, capaz de albergar organismos vivirpara continuar vivir Y seguimos con nuestro trabajo Civilización.