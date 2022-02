Pronóstico de Paulo Fox para la semana del 20 al 26 de febrero de 2022

Aries

Los solteros del signo, gracias a la generosidad de Mercurio, podrán tener encuentros placenteros, aunque estén fuera de su ciudad natal, especialmente entre el 23 y el 24, con la Luna en el noveno sector. Gracias a un tránsito tan positivo de Mercurio, no será difícil reconciliarse con un ser querido, especialmente entre finales de febrero y principios de marzo. En comparación con principios de febrero, habrá más seguridades, gracias a la generosidad de Saturno.

Toro

Esta conjunción de Venus y Marte en un signo amistoso te convierte en el más atractivo. Si eres soltero, entre los 17 y 18 años, puedes experimentar hermosos sentimientos. Mercurio en un aspecto paradójico trae un poco de resurgimiento en las relaciones familiares. El consejo estrella es escuchar más a las personas que te quieren. Un comprador favorable aumenta sus ganancias, pero Saturno opuesto a él trae la misma cantidad de gastos. Presta especial atención a los días 28 de febrero y 1 de marzo.

mellizos

Un período de altibajos, pero no te preocupes porque a medida que nos acercamos a principios de marzo, las cosas pueden mejorar notablemente, gracias al tránsito de Venus en un signo amigo.

Mercurio en un signo de aire mejora las relaciones personales y trae buenas noticias. Nacimientos o posibles eventos que involucren a amigos o familiares. Presta especial atención a los de 24 y 25 días, que pueden acarrear gastos del hogar o familiares o problemas legales.

cáncer

Si estás soltero y hay alguien que te gusta, te aconsejo que te unas a él, especialmente el día 22. Los nuevos conocidos tienen muchas posibilidades de convertirse en relaciones. Las relaciones personales y familiares también están mejorando, gracias a Mercurio que ya no es al revés. Aprovecha especialmente los días 17 y 18 si hay conflictos por resolver.

Júpiter en Trane le dice que es un buen momento para hacer negocios o invertir.

León

Si hay cosas de qué hablar o disputas que resolver, actúe antes del 6 de marzo, ya que predigo que el opuesto de Venus hará las cosas un poco más difíciles. Mercurio opuesto trae un poco de auge en las relaciones entre padres e hijos, especialmente entre los 22 y 23 años. Particular interés en las relaciones con Tauro y Escorpio. Durante este tiempo puede haber muchos gastos para la casa, la familia o los niños. Atención a los primeros días de marzo.

Bakr

Entre el 26 y 27 de febrero tendrás a la Luna, Venus y Marte en tu nuevo sector amoroso. Aprovéchalos si estás soltero, porque puede que tengas buenos sentimientos. Excelente horóscopo en cuanto a las relaciones personales y familiares. Los días 22 y 23 serán útiles para resolver la disputa. Aumento de gastos. Por lo tanto, le aconsejo que tenga mucho cuidado con su billetera y no la deje demasiado abierta.

Equilibrio

Será fundamental que empieces a ajustar tus motivaciones y lo pienses dos veces antes de tomar una decisión importante en tu vida. el amor: Trate de no confundir las relaciones amorosas con las relaciones, comprenda que es una persona madura. Sepa que usted será quien tome la decisión y el resultado que desea. Poder: Después de muchos giros y vueltas, finalmente llegarás a un acuerdo con tu pareja. Ambos lograrán un buen equilibrio y alcanzarán el éxito en este negocio. lujo: Date cuenta de que tu cuerpo necesita más movimiento de lo habitual. Únete al club hoy y empieza a entrenar. Elige una actividad que disfrutes.

El Escorpion

En este día debes volverte al nivel espiritual y recordar que los contratiempos de hoy se aliviarán mañana. Relájate, todo irá mejor. el amor: Tenga cuidado y tenga mucho cuidado al tomar una decisión. Prepárate, porque el rencor de hoy no te permitirá actuar con equilibrio en la toma de la decisión de amar. Poder: Tenga en cuenta que si no cambia su presupuesto lo antes posible, gran parte de su deuda podría aumentar. Deja de llegar tarde y recupera tus pagos. lujo: Un escenario ideal para controlar el espíritu y dejar de lado las agresiones. Intenta hacer algunas actividades que te saquen de tu rutina.

Sagitario

Sepa que será muy beneficioso para sus relaciones si cambia este orden que tiende a corregir los detalles de las personas sin importancia. el amor: Prepárate, porque el compañero de hoy te desequilibrará con reacciones inesperadas. Intenta calmarte y reza para que la tormenta amaine lo más rápido posible. Poder: Trata de relajarte, porque muchos de estos amigos cercanos pueden ayudarte económicamente a lograr cualquier meta pendiente que tengas. lujo: Prueba a organizar una escapada de fin de semana con la familia, porque volverán relajados. Encuentra tu destino y compara precios, y evita endeudarte.

Capricornio

Sería bueno no ser terco y escuchar a su entorno. Así aprenderás de los demás y podrás cambiar positivamente tu punto de vista. el amor: En este día descubrirás que tienes mucho que decirle a tu alma gemela y escucharás cómo se siente. Permítete expresar tus sentimientos libremente. Poder: No permita que los contratiempos en el hogar se interpongan en su trabajo. Si tienes un problema familiar, intenta dejarlo en casa. Bien : Después de mucho sufrimiento, obtendrás la calma que tu mente y tu alma han necesitado durante tanto tiempo gracias a las sesiones de meditación que comenzaste hace unos días.

pecera

Pasarás por algunos momentos en los que la ansiedad puede arrebatarte muchos de los éxitos por los que tanto has trabajado. evitar que eso suceda. el amor: Serás tan frío y distante con tu alma gemela. Trata de ser más considerado, ella no es responsable de los problemas por los que estás pasando. Poder: Sepa que la intuición impulsará su creatividad y, a su vez, lo ayudará a lograr la meta que se fijó hace mucho tiempo y no pudo lograr. lujo: Presta atención a la dieta que sigues porque los excesos pueden causar algunas molestias en el organismo. Intenta reducir las porciones.

pez

Deja de estresarte porque el tiempo jugará a tu favor. En este día se pondrá a prueba tu perseverancia y optimismo y obtendrás excelentes resultados. el amor: Es hora de mantener la armonía con tu alma gemela. No dejes que los celos alimenten tu deseo de venganza y deja de ver fantasmas donde no los hay. Poder: Presiona al máximo tu tiempo y podrás terminar tu trabajo lo más rápido posible. Encuentre maneras de ser más proactivo y efectivo en asuntos profesionales. lujo: Siéntase libre de usar la aromaterapia para limpiar activamente su hogar. Intenta reponer energías estancadas y negativas en tu hogar.