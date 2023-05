Project Bloom: anunciada la nueva aventura de acción de Game Freak, los creadores de Pokémon

Sección privadaInc., una subsidiaria de Take-Two, anunció una sociedad con fanáticos de los juegosel estudio detrás de la serie Pokémon, para publicar un juego de acción y aventuras basado en una nueva IP, cuyo nombre en código es Proyecto Bloom.

En este momento, el juego aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, tanto que, según el comunicado de prensa oficial, debería salir a medida que avanza. 2026. Los detalles se detienen por el momento aquí, pero por otro lado, el arte conceptual que puedes admirar se ha publicado en la parte superior de las noticias, inmortalizando lo que parece ser un guerrero samurái en la jungla. Definitivamente muy poco para que nos hagamos una idea del Proyecto Bloom, así que solo tendremos que esperar nueva información oficial en los próximos meses y años.

«Estamos emocionados de crear una nueva IP que sea audaz y diferente a nuestro modus operandi anterior», dijo Kota Furushima, director de Game Freak. «Desde el principio, Private Division ha sido el editor con el que queríamos trabajar en nuestro nuevo juego. Sus proyectos anteriores y su experiencia global nos dan plena confianza para crear una nueva aventura de acción que esperamos». Para compartir más en el juego en el futuro.

Michael Workshop, director de estrategia y jefe de la división especial de Take-Two, agregó: «Estamos listos para ayudar a Game Freak a desbloquear su potencial y nos sentimos honrados de ser el primer editor occidental en trabajar junto a un equipo tan excepcionalmente talentoso y experimentado». nueva IP al mercado».

Game Freak realmente no necesita presentación. El estudio fue fundado en 1989 y es mejor conocido por sus juegos principales. Pokémon Y parte de sus filiales, que han vendido más de 400 millones de copias en todo el mundo. Lo que muchos no saben es que con el tiempo el estudio también ha hecho otros juegos que nada tienen que ver con su serie principal y que también han llegado fuera de las plataformas de Nintendo. Entre estos recordamos, por ejemplo, Tembo the Badass Elephant, Giga Wrecker y, más recientemente, Pocket Card Jockey: Ride On! , un juego basado en carreras de caballos para móvil, del que puedes leer nuestra reseña.