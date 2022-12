Progreso hombres y mujeres hoy 1 de diciembre 2022: federico prefiere alice en el exterior y armando golpe

Hombres y mujeres revelarán que la vida de Federico Nicotera estará llena de celebraciones y luchas luego de tomar una importante decisión. De hecho, esta semana el hombre decidió pasar solo una hora con Alicia del estudio de televisión de María de Felipe. La pareja estuvo en el centro de atención cuando la actual tronista del programa de entrevistas de Maria De Filippi salió a la calle para hacer algunas declaraciones importantes e impactantes.

En resumen, la externalización del tronista sugeriría que abandona a un joven que siempre declina estar de acuerdo con el joven, tanto que la elección final puede recaer sobre ella. Expresiones no faltarán en el estudio: Carola estará enojada con tronista en el episodio de esta tarde, en respuesta se quejará del “trato” que ha recibido en las últimas semanas, dado que Federico prefiere las interacciones externas con Alice, también reveló. la selección de esta semana. Cuando Alice se enfrente a la excesiva intromisión de Carola, no tendrá problema en desahogarse y señalar con el dedo a su rival, acusándola de estropear un buen momento que se desarrolló entre ella y Federico.

La vida de Armando Incarnato no ha ido bien desde que el 1 de diciembre se estrenó su telenovela Hombres y Mujeres. Ese día, vemos que su búsqueda de una semana con Christina termina con éxito y que rechaza a Antonella, su nueva dama de salón. Sin embargo, varios adelantos en los episodios de Men and Women de la próxima semana muestran cómo su vida amorosa volverá a verse empañada por la mala suerte. Como ya se mencionó, está especialmente encantado con Antonella, una nueva dama en el salón al trono. Se siente atraído por ella, pero al mismo tiempo se siente atraído por su comportamiento errático.

READ Ladies 'Paradise 6 19 de noviembre de 2021: Episodio Hombres y mujeres, aquí es cuándo y dónde ver una repetición Aquellos que se perdieron el episodio y no pudieron ver la transmisión en vivo hoy, 16 de noviembre de 2022, pueden encontrar una repetición en vivo de todos los episodios en línea en www.wittytv.com o también en www.mediasetinfinity.com. Alternativamente, es posible revisar episodios en La5 al día siguiente en tres horarios diferentes: a las 12.45;

a las 19.45;

A las 23:30

Samuela Cargnani va a ser padre

El guapo Samuele Carniani está viviendo su sueño: el amor con la irónica ex Roberta Giusti está floreciendo, su carrera está despegando y, como se ve en las redes sociales, las familias de los dos tortolitos se han reunido y han organizado una gran fiesta por su «décimo mes de compromiso». » aniversario.

Todo hubiera parecido perfecto de no ser por el velo de tristeza que nubla los ojos del entrenador personal de Arezzo cuando piensa en los kilómetros que le separan de Roterta. «El momento más difícil es cuando me acuesto, porque hemos vivido juntos durante seis meses, por lo que hemos creado un buen hábito para los dos». Retomó los libros y volvió a vivir en Roma para estudiar. Una distancia bien gestionada que no impide que esta pareja haga planes de futuro.:. “Quiero un niño de veintisiete años. ¡Amo a Garlic que juega al fútbol! ».

¿Cómo estás, Samuel, qué está haciendo en este período de su vida? «¡Trabajo como un loco, afortunadamente! Comencé como entrenador personal y me está yendo muy bien, y estoy muy feliz con eso, aunque me arrepiento de haber comenzado a decir «no» a la gente porque no tengo espacio. De momento estoy solo, pero mi objetivo de futuro es abrir mi propio gimnasio en unos años”.

Roberta nos contó cómo manejas la distancia en el día a día, pero ¿cuáles son los momentos en los que más extrañas a tu pareja? «Debido a mi ritmo muy rápido, ocupo mi mente durante el día, pero por la noche, lo confieso, ¡no es tan fácil de hacer! Sale del trabajo entre las siete y las ocho de la noche, y a partir de ahí empieza a sentir un poco de nostalgia: libera la cabeza de pensamientos, dime que el día se acabó y creo que si Raperta apoya eso será aún mejor. .

El momento más difícil es cuando me acuesto, porque hemos vivido juntos durante seis meses, por lo que cada uno tenía un buen hábito. A pesar del trabajo y la universidad, nos vemos mucho y tratamos de pasar el mayor tiempo posible juntos, pero cada vez que estoy sola, los primeros días son difíciles”. Roberta nos dijo que estuvo cerca de ella en un momento difícil.

¿Hubo un momento en que la presencia de Roberta importó? “Apenas salí del programa me encontré prácticamente sin nada en las manos. Es cierto, tengo la suerte de tener un negocio familiar, pero sentí que el camino no era para mí.

Estoy convencido de que cada uno de nosotros debe vivir de acuerdo con sus propias inclinaciones, y esto no significa necesariamente seguir los pasos de los demás. Entendí perfectamente este deseo de no trabajar en la empresa de mis padres después de mis cuatro meses en Hombres y Mujeres. Roberta fue esencial para poner mis pensamientos en orden y lograr que me concentrara en lograr mi sueño. Siempre quise dedicarme a hacer deporte, pero tenía mucho miedo…».