Programa de conciertos del Scudetto Nerazzurri

Destino del derbi: La decepción de la afición del Milán, la alegría de la afición del Inter que no se puede contener. Por primera vez el título de la Serie A se concede durante el partido del City en San Siro, pero para aquellos que tienen que ver celebrar a sus rivales, esta podría ser una derrota demasiado grande. No por casualidad Un buen número de aficionados rossoneri abandonaron el estadio al inicio de la segunda parte. Inmediatamente después, el segundo gol de Thuram cerró el marcador en un partido dominado por el equipo de Inzaghi.

Gul Akerbi: Del peligro de la exclusión a la gloria

Gran ilusión por la llegada de los dos equipos, especialmente del Inter. Pero los aficionados del Milan lo creen, y estar satisfechos con el “aplazamiento” de la fiesta de los primos es un logro que se considera posible en vísperas de ello. Pero a medida que pasaban los minutos,El camino se vuelve cada vez más arduo para los de Pioli, sobre todo después de que Acerbe, en solitario, le diera la ventaja al Inter en un saque de esquina.. Se trata de Acerbe, la persona que ni siquiera debía jugar en los últimos días por si quedaba excluido del ya conocido caso de presuntos insultos racistas contra Juan Jesús.

Derby, los aficionados del Milán huyen tras el 0-2 de Thuram

En concreto, tras el segundo gol de Thuram comenzó el éxodo de aficionados del Milan. Las cámaras de DAZN exprimen sin piedad a los niños con el pañuelo rojo y negro hasta hacer llorar, mientras que desde las esquinas sólo se escucha a los aficionados del Inter. “Pioli está en llamas”, estribillo sarcástico de los ultras nerazzurri. Y no faltan réplicas que no se pueden denunciar. Los aficionados del Milan que al inicio del partido repartieron un folleto que contenía un insulto muy desagradable: “El Inter es como la Juve”.

Derby, Tomori intenta arruinar la fiesta

Apenas se pudo ver la última media hora. Las bombas de humo que salen de ambas esquinas crean un efecto borroso que perturba la visión de Matchstick y, además, no parece tener mucho que decir. El Milán no logra sorprender al Inter Al menos hasta el gol de Tomori, que pone sabor a los animados minutos finales. Los aficionados nerazzurri sufren y se preparan para la fiesta, en Milán y en todos los rincones de Italia. El tricolor de la segunda estrella, que disfrutaba desde hacía varias semanas, se hizo realidad al final de un partido que de repente se volvió tenso en los minutos finales.

Lluvia desconocida durante la celebración del Scudetto del Inter

Hablando de celebraciones, tenemos que lidiar con el clima desconocido. También se espera lluvia en Milán el martes y miércoles, antes del inicio del derbi, y así lo han dejado claro fuentes de la dirección del Inter Es probable que la exhibición de autobuses abiertos planificada por el equipo se posponga hasta el final de la semana. Sin embargo, habrá tiempo para celebrar, ya que quedan cinco días más para el final de la Serie A. Lo importante es no distraerse y no actuar como el futbolista Klaudense, que acabó con la cabeza bajo el puente durante los festejos del histórico ascenso al C.