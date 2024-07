Problemas del correo electrónico a Teams y servicios involucrados

Hay un nuevo bajón para Microsoft, y esta vez no está relacionado con la ciberseguridad de Crowdstrike, sino con el rendimiento de sus servicios en la nube, empezando por los servidores de Azure, que a su vez afecta a los servicios de correo electrónico, Microsoft 365 y Xbox Live. Dado que la ubicación donde se verifica el estado de la nube está actualmente fuera de línea, la empresa se comunica a través de «X»: «Actualmente estamos investigando problemas de acceso y degradación del rendimiento para varios servicios y características de Microsoft 365. Hay más información disponible en MO842351 en el Centro de administración. .” Para aquellos que se quejan de no poder acceder ni siquiera a la información del servicio, la empresa les remite al sitio web https://azure.status.microsoft/it-it/status para monitorear el estado de los servidores y las intervenciones.

Microsoft también dijo que su plataforma Intune, que gestiona recursos organizacionales para empresas, y Entra, se vieron afectadas por los cortes de energía de hoy. Entra es un proveedor basado en la nube que brinda servicios de autenticación y autorización para Microsoft Azure, 365 y otros servicios de terceros.

La compañía agregó que su Power Platform, que ayuda a las empresas a crear aplicaciones, analizar datos y automatizar flujos de trabajo, también se vio afectada. Este servicio también incluye GitHub, la plataforma para desarrolladores más popular del mundo, y Microsoft Teams, muy utilizado por empresas de todo el mundo para organizar el trabajo y realizar videollamadas.

DownDetector ha recibido cientos de informes de usuarios desde primera hora de la tarde. Entre las quejas se encontraban no poder acceder a los correos electrónicos y no recibir invitaciones. Se quejaron de no poder acceder a sus correos electrónicos en la aplicación o en el navegador y no recibir invitaciones de calendario. . Los problemas también se extienden a los jugadores, ya que los usuarios de Xbox y Minecraft enfrentan dificultades.

Esta interrupción de los servicios se produce menos de dos semanas después del colapso que afectó a miles de empresas, millones de usuarios y cientos de miles de pasajeros en aeropuertos y estaciones de todo el mundo, y está vinculada a un problema con Crowdstrike, una empresa de ciberseguridad que proporciona servicios a Microsoft. (Y muchas otras empresas de tecnología).