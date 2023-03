«Problemas de salud mental. Ya no puedo caminar».

desaparición Fedez De las redes sociales y rumores confusos sobre sus problemas maritales. claire feragnytras el polémico festival de Sanremo, en realidad ocultaron una situación en la que las lentejuelas, los filtros fotográficos y los besos gais no encuentran mucho espacio.

Ayer el rapero milanés volvió a Instagram, su medio de comunicación favorito, donde publicó una ilustrativa e intensa historia, para despejar los rumores sobre su exacto momento personal: “El cáncer de páncreas fue un evento muy traumático y recién hoy me di cuenta de cuánto… No me importaba mi salud mental.“Lo cambié a lo largo de los meses hasta que encontré uno que simplemente no era adecuado para mí”, dijo Fedez, con una camisa blanca, con un toque de círculos oscuros debajo de los ojos, su voz tranquila pero con una clara nota de tensión que inevitablemente estalló cuando entre lágrimas confesó haber consumido sustancias psicotrópicas. Desde enero me recetan este inhibidor muy fuerte que me ha cambiado mucho, me ha trastornado mucho y también me ha dado efectos secundarios desde el punto de vista físico, muy fuertes, al punto de provocarme tics en el cuerpo. Boca, me impide hablar libremente. Me dio convulsiones y ya no podía caminar».

Abrirse para ayudarse a sí mismo y también ayudar a los demás después de todo. “Este período me ha hecho darme cuenta de cuánto quiero centrarme en mi salud mental y, sobre todo, en mi familia y mi esposa. Se ha dicho cada palabra sobre ella, es la única persona que me ha apoyado y lamento que haya tenido que sufrir. Tormenta mediática totalmente inmerecidaNegando cualquier rumor de separación, quiero agradecerles porque tuvieron que cuidar de mí y de toda una familia en este período, lo cual no es obvio en absoluto, soy realmente un hombre afortunado. ¿Y ahora? Tendremos que “lidiar con el tratamiento. Sin buscar atajos como he hecho en los últimos meses. No busques atajos porque te pueden hacer daño Cuando suceda algo profundamente traumático en tu vida, cuida tu salud mental y emocional, y no descuides tus propias emociones ni las de las personas que te rodean. un abrazo».