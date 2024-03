Príncipe Harry, otra tormenta de escoltas: un coste enorme para los contribuyentes

El fallido intento legal del príncipe Harry de revocar una decisión del Ministerio del Interior de negarle el derecho a una escolta policial ha costado a los contribuyentes británicos más de 500.000 libras esterlinas. The Telegraph revela que el coste para el erario público ya está planteando dudas sobre las acciones de un miembro de la familia real mientras libra una batalla legal contra el gobierno. El coste total de las demandas separadas del duque de Sussex sobre su seguridad fue de 514.128 libras esterlinas. Esta cifra incluye más de £180.000 para un abogado, £320.000 para el departamento jurídico del gobierno, £2.300 para costas judiciales y alrededor de £10.000 para divulgación electrónica. El juez Lane desestimó el caso del duque en un fallo de 52 páginas, emitido en febrero, después de dos años y medio de disputas legales.

Lea también: ¿El regreso de Harry y Meghan a Londres? Caprarica en Avalancha: «Palas de barro»

El juez dictaminó revocar la decisión del Comité Real Ejecutivo y VIP (RAFIC) de retirar la escolta del Duque y la Duquesa de Sussex cuando se retiren como miembros de la realeza y, en cambio, revisarla caso por caso cada vez que regresen a la realeza. familia. El Reino Unido no fue irrazonable ni procesalmente injusto. Luego, el juez dejó claro que la garantía financiada por los contribuyentes no debería utilizarse para proteger a Harry y Meghan Markle de los paparazzi. Pero el hijo del rey, Carlos, anunció que tiene intención de apelar el fallo, lo que significa que los costes totales superarán el millón de libras esterlinas. Harry sigue insistiendo en que retirarle la protección policial lo deja vulnerable cuando visita el Reino Unido. Fuentes cercanas a él dicen que no está listo para regresar con Meghan o sus hijos sin el nivel de seguridad que cree que necesita. Nuevos problemas y más problemas para la familia Sussex.