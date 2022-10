Primeros detalles en línea, equipo Bloober en desarrollo, tiempo exclusivo de PS5 – Nerd4.life

apareció en Internet yo Primeros detalles De Remake de Silent Hill 2uno de los juegos que Konami debería anunciar esta noche durante el evento dedicado a la serie Silent Hill, y que debería marcar su renacimiento.

Según la filtración, que procede de la web WhatIfGaming, a la que ya le debemos información anticipada contrastada, como la de la campaña Call of Duty: Modern Warfare 2, que podrán jugar con antelación quienes reserven el juego, y que cuenta con una colección testimonial de algunas fuentes anónimas, que se consideran confiables, y el proyecto estará en manos del Bloober Team, el estudio The Medium y Layers of Fear, que tiene un acuerdo de colaboración con Konami.

También confirmó los rumores de que será ‘Consola temporal exclusiva de PS5 por un período de doce meses. Por lo tanto, también se lanzará instantáneamente en la PC.

Hasta ahora no hay uno todavía día de lanzamientoSin embargo, los usuarios de PlayStation podrán agregarlo a la lista de deseos de PlayStation Store justo después del evento.



¿Silent Hill 2 está a punto de regresar?

Por un lado Tocar, la obra estará enmarcada por los hombros del protagonista. Masahiro Ito y Akira Yamaoka, autores principales del guión original, también colaboraron en el proyecto.

Finalmente, el Gráficos Ha sido descrito como magnífico y de última generación.

Por lo demás, vale la pena informar sobre el hecho de que el insider The Snitch, conocido por la calidad de sus fuentes, lo citó.