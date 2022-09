«Prevaleció el sentido común» – Corriere.it

De Edición en línea

El Palacio de Buckingham dio luz verde a su «sobrino rebelde», que sirvió en el ejército durante diez años. La primera dama de Ucrania también asistió al funeral el lunes. Excepto Rusia. El caso de la delegación china que no reconoció a la funeraria

Excluidos y aceptados en funerales

En cuanto al funeral de estado de la reina programado para el lunes, la primera dama de Ucrania, Elena Zelenska, viajará a Londres.. La esposa del presidente ucraniano Zelensky se encuentra entre los 500 jefes de estado y dignatarios que fueron invitados a asistir al funeral y los servicios de recepción organizados por el rey Carlos el día anterior, informa The Guardian. Sol. Por otro lado, el presidente ruso Putin no fue invitado al funeral de la Reina. Una portavoz del Departamento de Estado dijo que era una «decisión altamente inmoral que estén usando el luto para una venganza política». María Zajarova. Bielorrusia y Myanmar también fueron incluidos en la lista negra y los gobernantes de Siria, Venezuela y Afganistán no fueron invitados. Se pidió a Corea del Norte y Nicaragua que enviaran solo a sus embajadores, pero no a los jefes de estado. Fuentes del Vaticano informan que el Papa Francisco no asistirá al funeral, pero enviará un mensaje personal.

El caso de la delegación china

Sin embargo, la Cámara de los Comunes británica prohibió hoy a una delegación de funcionarios chinos Para honrar el ataúd de la reina Isabel II en Westminster Hall, como mencioné antes Político. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, no entró en detalles, pero pidió al Reino Unido que «siga los protocolos diplomáticos y sus propias formas de recibir invitados». El embajador chino en Gran Bretaña, Zheng Ziguang, tuiteó que firmó el libro oficial de condolencias en Lancaster House, una instalación del Ministerio de Relaciones Exteriores británico. En cualquier caso, el presidente chino, Xi Jinping, está en la lista de invitados para el funeral de Estado del lunes, pero es poco probable que pueda asistir. de acuerdo a Periódico matutino del sur de Chinaquien citó fuentes diplomáticas, probablemente Vicepresidente chino Wang Qishan Puede asistir al funeral. La presencia china ha estado en el centro de numerosas críticas por parte de un grupo de parlamentarios británicos conservadores que fueron sancionados por Beijing el año pasado por una ofensiva contra los derechos humanos que abusa de los uigures.