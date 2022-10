Premio Nobel de Medicina para Arqueólogo de la Evolución Humana – Biotech

El Premio Nobel de Medicina 2022 se otorga exclusivamente al sueco Svante Papu, de 67 años, por sus descubrimientos sobre el genoma humano.. Nacido el 20 de abril de 1955 en Estocolmo, Babu se puede considerar Una especie de arqueólogo del ADN. De hecho, ha abierto un nuevo campo de investigación, la paleobiología.

A Pääbo se le atribuye haber asumido simultáneamente uno de los mayores desafíos científicos con nuevas armas. De hecho, fue el primero en introducir la genética en un campo como la paleontología, que hasta entonces se había basado en el estudio de fósiles o artefactos muy antiguos. Gracias a las nuevas tecnologías genéticas, Pääbo fue uno de los pioneros en extraer y analizar ADN de fósiles. La investigación que orquestó ha arrojado nueva luz sobre la evolución humana, hasta el punto de revolucionar por completo su estudio.

Profesión científica Después de estudiar en la Universidad de Uppsala en Papau, se transfirió primero a la Universidad de Zúrich, luego a la Universidad Americana en Berkeley y luego a la Universidad Alemana en Munich. En 1999 fundó el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, donde trabaja actualmente. También es profesor en Japón, en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa, es miembro de la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO) y forma parte de prestigiosas academias, como la Royal Society, la Academia Nacional de Ciencias de la Estados Unidos. los Estados. Academia de Ciencias de Francia. Leopoldina one y Accademia Nazionale dei Lincei. Varios premios internacionales, incluyendo la Medalla Max Delbrück, la Medalla Theodor Bucher (febrero), el Premio Louis Gantt (Ginebra) y el Premio Japón (Tokio).

El Premio Nobel se cumple 40 años después del de su padre Bergstrom

El nuevo premio Nobel de medicina, Svante Pääbo, es a su vez hijo de otro premio Nobel de medicina: su padre, el bioquímico Sune Karl Bergstrom, recibió precisamente el mismo premio hace exactamente 40 años, en 1982, por sus estudios sobre las prostaglandinas ( con Bengt i Samuelson y John R. Fine). Svante Paabo no lleva el apellido de su padre, sino el de su madre (la química estonia Karin Paabo), ya que es fruto de una relación extramatrimonial.

Lincei, premio «bien merecido»

El Premio Nobel de Medicina es para el fundador de la paleobiología, el sueco Svante Pääbo: este es el comentario del presidente de la Accademia dei Lincei, Roberto Antonelli, y el vicepresidente Giorgio Baresi sobre el reconocimiento, que se prolongó durante dos años consecutivos. Otorgado a un miembro de la academia. El año pasado, de hecho, Parisi recibió un premio de física.

«Un premio Nobel bien merecido para un gran científico que tenemos el honor de tener como miembro extranjero de la Accademia dei Lincei», dicen Antonelli y Parisi. Agregan: «Reconstruir el genoma antiguo fue -agregan- una aventura fascinante, que nos permitió reconstruir la historia humana y las relaciones con nuestros hermanos extintos, los neandertales y los denisovanos».

Manzi, de Pääbo estudia luz sobre especies extintas

Arrojan luz sobre especies extinguidas, al mismo tiempo que nos permiten comprender cuán vulnerables somos o no los humanos modernos a enfermedades, como el Covid-19: estas son dos grandes ventajas de la investigación de Svante Pääbo galardonada hoy con el Premio Nobel. El Premio de Medicina, según el paleoantropólogo Giorgio Manzi, de la Universidad Sapienza de Roma y el académico Linsey.

Manzi le dijo a ANSA que el Premio Nobel «fue una agradable sorpresa para quienes están involucrados en la biología de la evolución humana: es una comunidad científica relativamente pequeña, pero realmente es de interés para todos porque se relaciona con nuestra naturaleza biológica». La paleobiología es un campo relativamente reciente: “El primer descubrimiento data de hace 25 años, y desde entonces ha tenido un progreso extraordinario y lo seguiremos haciendo”.

En 1997, las investigaciones de Papo nos proporcionaron el ADN de Neanderthal en 1997 y casi 10 años después el genoma completo de esta especie extinta; posteriormente, nos llevaron a descubrir cruces y cruces que significan que en nuestro genoma aún se conservan pequeñas porciones de ADN humano. primitivo». Manzi, en 2010, añadió un paso más allá, con el hallazgo de un hombre denisoviano a partir de un pequeño trozo de hueso hallado en las montañas de Altai: “Se abrió un nuevo mundo cuando se descubrió que en esos parajes solo había neandertales y sapiens, pero que había una tercera comunidad que no se reconoce absolutamente en los fósiles”, Denisovan. El descubrimiento es tan reciente que «esta especie extinta aún no tiene nombre en latín».

Para Manzi, «el más notable de estos descubrimientos es también uno de los más recientes, cuando se descubrió un híbrido entre neandertales y denisovanos en el laboratorio de Papo». Según el experto, “más allá del sector especializado de la biología evolutiva y la evolución humana, los descubrimientos se están extendiendo al campo de la biología y la medicina: sabemos mejor quiénes somos y mediante tecnologías avanzadas podemos mirar mejor nuestros genomas y entender el potencial consecuencias para la salud, como ocurrió en plena pandemia de la Covid-19, se ha descubierto que el ADN neandertal en nuestro genoma puede tener efectos tanto positivos como negativos sobre si enfermamos o no”. Por eso, según Manzi, el Premio Babu “es un galardón en biomedicina”. Concluyó que es una historia que apenas comienza y que en el futuro podría llevar a «más y más conocimientos sobre la evolución humana y posiblemente al descubrimiento de otras especies extintas», así como a nuevas consecuencias para la biología y la medicina.