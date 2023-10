Premio Cardenal en EE.UU.: ‘Por eso retrasamos el anuncio de la adquisición del Milán’ | primera página

Jerry CardenalQue pasa contigo MilánRecibir Washington Importante reconocimiento de la Fundación Nacional Italiana Americana (NIAF), organización fundada en 1975, que trabaja para promover la cultura y el patrimonio italiano. Los rossoneri recibieron el premio por primera vez Nave de Leonardo da Vinci Para financiamiento, por Jimmy Pitaro, Presidente de ESPN, en presencia del Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Esto es lo que dijo durante la ceremonia de premiación: “Unos días antes de ganar el Scudetto, acordamos los términos de la adquisición del ACM Milan por parte de Red Bird, pero Mantenga el anuncio publicado El acuerdo se extiende hasta después del partido, para no distraer al equipo ni a la afición. […] Mientras estaba allí, en la Piazza della Duomo, entre los vitoreos de los aficionados del Milán, me sentí retrocedido en el tiempo hace 40 años y tuve la misma sensación de que, de alguna manera, ésta era mi casa. En mi primer día oficial como nuevo propietario del AC Milan, me encontré visitando el Museo Casa Milan, en la sede del club en el corazón de Milán, que acoge la historia y el legado excepcional de este legendario equipo fundado hace 124 años. ¿Quién fue mi guía que me acompañó en esta historia? Nada menos que Franco Baresi y Daniele Massaro«Dos jugadores heroicos a los que vi de niño ganar el Mundial con Italia en 1982 y que ahora son importantes asesores para mí y para el equipo».