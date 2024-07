«Preferí obstaculizar las negociaciones»

Después de que en las últimas semanas se hayan difundido algunos rumores sobre posibles nuevos competidores para Hermano mayorsegún el cual también podría haber habido Karina CasellaLa influencer confirmó que había audicionado, pero también reiteró los motivos que la llevaron a reevaluar la propuesta. Alfonso SignoriniLo que dificulta posibles negociaciones.

En una serie de stories publicadas en Instagram, tras un torrente de preguntas sobre el tema, Carina Casella precisa lo sucedido en las últimas semanas y, en consecuencia, cómo se desarrolló la audición para Gran Hermano que, al final, realmente hubo. . El comentarista explica detalladamente cómo se desarrolló la conversación con Signorini:

Los autores de GF se acercaron a mí, como pasó con L’Isola dei Famosi. Fui a charlar, el famoso cuestionario. Hablé con los autores y con Alfonso Signorini. Había autores que ya conocía y otros que no. Todos fueron muy amables. Alfonso fue un hallazgo muy lindo, no lo conocía, fue una grata sorpresa para mí. Fue muy genuino y servicial, y tuvimos una agradable conversación. Me sorprendió la persona que es. A partir de ahí, después del casting, hubo una oferta, y después de que respondí a la propuesta, la negociación se detuvo. Sé que hay gente que haría cualquier cosa por participar en un programa tan popular que garantiza muchas posibilidades en términos de financiación y cuestiones relacionadas con el trabajo con las redes sociales.

Por ello, Casella afirma abiertamente que hace tiempo que expresa sus dudas sobre la idea de irse de casa, dado el negocio que dirige y sobre todo el hecho de que su hija está por entrar a la secundaria, por lo que se siente obligada. estar a su lado:

Sin embargo, tuve que dar una respuesta dictada por mis prioridades que eran mi familia, mi trabajo y que mi hija fuera a la escuela secundaria. Seis meses de todo es mucho tiempo. Preferí detener todo para que no continuara. Soy alguien que no hace las cosas a medias. No voy una semana y me retiro, si empiezo algo lo hago bien. No seré un competidor y lamento mucho decepcionar a los fanáticos de la basura. Hay quienes respirarán aliviados cuando hable de Leno. Si me hubiera encontrado en casa, el incendio de Temptation Island no habría sido nada comparado con lo que yo habría puesto en él. Sin embargo, dicho esto, reitero a los autores que siempre estoy disponible para ser un escritor de opinión.