Posible alineación – Tres o cuatro cambios antes del Génova, ninguna recuperación para Pioli

el MilánCon este calendario no tiene tiempo para meditar ni descansar. Los rossoneri ya volverán al campo en el torneo el sábado, enfrentando a Marassi Génova. Para el partido sólo tendrán un entrenamiento completo para prepararse ya que la sesión de la tarde es sólo una sesión de descanso para aquellos que lo necesiten. Por esta razón clavijas Piense en algunos cambios de alineación con Tres o cuatro jugadores Jugadores clave que podrían cambiar respecto al Dortmund: No más, también porque el entrenador no traerá a nadie, especialmente en el centro del campo. solo en defensa Florenzi Podría darle un respiro a Calabria, mientras… thiao Parece estar por delante de Kier. En el centro del campo probablemente volverá a la sala de control adly con Musa Y Renderizados A sus costados. En ataque se pueden volver a ver las caras desde la primera posición Chukwueze Cual Okafor. Para mayor seguridad, todavía estamos esperando el entrenamiento de mañana.

Posible formación

Milán (4-3-3)

Minián

Florenzi, Thiao, Tomori, Theo Hernández

Musa, Adly, Reynders

Chukwueze, Okafor, Liao

Entrenador Stefano Pioli

No disponible: Bennacer, Kalulu, Krunic, Caldara, Loftus-Cheek

Tarjetas electorales: Florenzi Calabria 51-49%, Thiaw Kjaer 80-20%, Adele Pobega 70-30%, Chukwueze-Pulisic 60-40%, Okafor-Girou 60-40%.

Ten cuidado: Theo Hernández

equipo de arbitraje

Piccinini

Libertades – jueces

Cuarto: Airoldi

Árbitro asistente de vídeo: Di Paolo

ávar: chico

Dónde ver Génova-Milán

Estadio: Marassi (Génova)

Fecha y hora: sábado 7 de octubre, a las 20.45 horas

Televisión: DAZN y SKY

Sitio web: MilanNews.it