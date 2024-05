Porque podría ser la batalla más sangrienta de la guerra.

Al comienzo de la invasión, el ex presidente ruso Dmitri Medvédev Amenazada: Járkov será la quinta región anexada. Luego el ataque fue rechazado. Avanzando rápidamente hasta principios de 2024, los ucranianos ahora temen que Putin quiera vengarse de ese desastre. La captura de Járkov y la región causaría graves daños Seguridad energética en Ucrania . Las consecuencias económicas serán más graves que las derivadas de la caída de Donetsk Mariúpol . La región de Kharkiv es la tercera fuente (6,3%) del PIB de Ucrania, después de Kiev y Dnipropetrovsk, y posee las mayores reservas de gas natural Del campo. Con una superficie de unos 350 kilómetros cuadrados y una población de aproximadamente 1,3 millones de personas, Kharkiv tiene aproximadamente Misma población que Milán .

Olha Kashirina, cofundadora de una editorial especializada en libros para niños, pasa las tardes observando desde la ventana el resplandor del fuego de artillería en el horizonte mientras los combates se acercan a su casa en el barrio de Saltyvka. Ola cree que sólo unos veinte kilómetros la separan del ejército ruso, pero sigue trabajando y siendo voluntaria para ayudar a los desplazados a encontrar alojamiento temporal. Járkov no se rinde .

Dmytro Kapanets, de veintinueve años, propietario de la cadena de cafeterías Makers, ha abierto dos nuevos establecimientos. Sin embargo, el trabajo se volvió más difícil. Después de que las dos centrales eléctricas más grandes de la ciudad fueran destruidas en marzo, los cortes de energía se han duplicado y el rugido de los generadores constituye la banda sonora de la vida cotidiana. Cada uno se enfrenta al dilema de irse de forma muy personal, explica Yevhen Streltsov, director de Nakybelo Radio. Algunos residentes se están preparando para una nueva ola de bombardeos de artillería. Los mismos que sacudieron Járkov en los primeros meses de la guerra. Otros dicen que no abandonarán la ciudad a menos que esté bajo una amenaza directa de la ocupación rusa. «La situación es tensa, pero no hay pánico», afirma Streltsov. «En cualquier caso, no interrumpiremos la transmisión».