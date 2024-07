Porque los meses de guerra no lograron destruir la infraestructura de Hamás

Un informe del ejército israelí, reeditado por Canal 12 Estaba claro: El sistema de metro está en funcionamiento , permite a los combatientes luchar, moverse y sorprender al enemigo. el Los túneles están en buenas condiciones. Y en la parte central de Gaza, en Rafah y, de hecho, en Shujaiya, donde el ejército ya estaba presente para enfrentarse a los militantes. Pero tuvieron que volver a un juego que se abría y cerraba constantemente por eso. Los trabajadores palestinos no paran de cavar . En Khan Yunis, los medios israelíes escribieron que la resistencia tiene pequeños talleres donde se prepara el cemento. Fortalece los puntos dañados y crea nuevas ramas. .

Las fuentes citadas por los periódicos siempre alertaban sobre los tiempos. a Recuperación completa Del área adyacente a Egipto se requiere al menos seis meses Este es un período más largo para Khan Yunis, uno de sus bastiones. Los rumores afirman que Tel Aviv ha pedido a El Cairo que cree uno. Barrera subterránea en la frontera Es una copia exacta de lo que hicieron los israelíes en la parte norte. Otra medida después de que las fuerzas de Sisi apagaran varios túneles utilizados para el contrabando con Rafah. No a partir de hoy.

1) Hasta ahora no esta claro aun ¿Qué tan espaciosas son las salas de exposición?. Los líderes de Hamás en 2021 se jactaron aún más de un “metro” 400 kilometros. Es difícil decir si este número es real, pero no hay duda de que no es limitado. Incluye diferentes “categorías”: l Fuera de juego en territorio israelí; Túneles designados para fuerzas de comando. Para ataques O convertirlos en bloques de mortero; el Refugios “defensivos”. Y los cachés así Bienvenidos los gerentes Y algunos rehenes.