Porque los celíacos deben comer gluten para recibir la comunión

«Señor mira hacia abajo, Amén.“Eso es lo que todos piensan Fieles celiacos Cada vez que están en el altar de la Eucaristía, ya que el ritual implica una Asunción Cuerpo de Cristo Elaborado a base de aceite, harina y agua. Sí porqueLa acogida sin gluten no existeNo porque nadie lo haya inventado todavía, sino porque La iglesia no lo reconoce..

Las normas son estrictas y no permiten diferencias, ni siquiera en el caso de una enfermedad real: la enfermedad celíaca es en realidad una enfermedad autoinmune crónica que provoca una reacción al consumo de gluten. No es intolerancia, ni es una sensibilidad que varía en el tiempo. Los celíacos tienen que vivir con atención constante, y aparentemente incluso mientras lo hacen misa dominical. En definitiva, una oración que vaEste es mi cuerpo ofrecido en sacrificio por ti.«, para pacientes celíacos se debe cambiar a»Hice un sacrificio por ti«.

Las hostias que no tienen trigo desvirtúan el pan sagrado

En el nombre del pan, del Hijo y del Espíritu Santo. La hostia básica está hecha de harina de trigo, agua y una parte de aceite: literalmente se producirá una versión sin gluten en un abrir y cerrar de ojos y cientos de miles de creyentes estarán felices de poder acceder a ella de forma segura y en plena capacidad. sentimiento . Pero lamentablemente esto no es algo que la iglesia tome en consideración. a Una circular de los obispos que data de 2017 De hecho, se informa que El trigo es el único grano permitido. Para producir partículas sagradas.

En el apartado dedicado a las normas relativas a la cuestión eucarística está claramente escrito que: “El pan utilizado en la celebración del Santo Sacrificio Eucarístico debe ser ácimo y elaborado exclusivamente con trigo (…). Preparado con otra sustancia, incluso si se trata de cereales, o en la que se mezcla una sustancia distinta del trigo, en una cantidad que no puede llamarse pan de trigo en la estimación común, no constituye un material adecuado para celebrar la Pascua. Sacrificio y sacramento eucarístico«.

Celíacos en la Última Cena

La circular especifica además: “Anfitriones perfectos Sin gluten es una sustancia inadecuada para la Eucaristía. Los materiales adecuados deberán prepararse de forma que contengan una cantidad suficiente de gluten para obtener pan sin añadir materias extrañas y sin recurrir a procedimientos que Untar pan». Así como hay quienes en política luchan para que los sustitutos no se llamen “pan”, también los mantienen en la Iglesia intolerancia Hacia todo lo que no sea trigo.

Desde la Arquidiócesis de Milán, cuando me preguntaron sobre este tema, recibí la confirmación: “Se trata de un El gobierno esperado está a nivel del Vaticano.Por eso, para toda la Iglesia, fue introducida hace varios años por la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe (hoy Concilio). Para que se produzca la consagración, las ofrendas deben contener al menos una cantidad muy pequeña de harina de trigo, conmemorando el gesto de Jesús utilizando el pan durante la Última Cena.. En ese momento, en PalestinaLos sustitutos eran el trigo y la cebada: ésta es la única razón por la que el pan sagrado se hacía con trigo y nada más. Sin embargo, si el riesgo es demasiado alto, los aseguradores pueden hacerlo. Abandono de partículas Y concéntrate sólo en el vino santo.

Hay azafatas sin gluten que contienen gluten

Sabiendo que los anfitrionesCompletamente libre de gluten“No son materiales aptos para recibir la Eucaristía, entonces nos preguntamos qué pueden comer los celíacos, pues por favor lo hay”.Acoge la comunión de los celíacos“Elaborado con harina sirstar o almidón de trigo, este que leemos en alguna de las tiendas online es”Muy bajo en gluten, contiene menos de 20 ppm de gluten.“ppm” significa “partes por millón” y es sinónimo de “aceptable para la enfermedad celíaca”; en teoría, las familias con hasta 100 ppm de gluten también son adecuadas.

Uno de los paquetes que encontré habla de partículas»Envasado con almidón de trigo Seristar, según exige la normativa oficial.“.La norma oficial es específicamente la eclesiástica antes mencionada, la cual también impone una trigo mínimo.

La AIC tranquiliza a todos

La Sociedad Celíaca Italiana ya se ha pronunciado al respecto, informando que una persona celíaca tolera una pequeña porción de gluten. Un artículo de La Repubblica que data de 2017 informó que “Estas cantidades – confirma la AIC – son bastante adecuadas para los celíacos, teniendo en cuenta que incluso los alimentos adquiridos con la etiqueta «sin gluten», regulada por las normas europeas, pueden contener trazas de proteínas. Esto se debe a que siempre es posible que los alimentos producidos sin gluten entren en contacto con trazas de proteína durante el procesamiento.«. Y hasta este punto, todo está claro: es poco probable que un creyente celíaco se sienta mal al comer una partícula durante la misa. Pero la cuestión es otra: ¿qué diferencia podría haber?Oblea hecha de arroz ¿O una alternativa completamente libre de gluten (especialmente si estás enfermo)? nadie. Sin embargo, para aquellos con enfermedad celíaca, la diferencia definitivamente estará ahí.