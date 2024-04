Porque la probabilidad de que exista vida extraterrestre en mundos morados es mayor que la probabilidad de que exista en mundos azules y verdes como la Tierra.

Un equipo de investigación estadounidense plantea la hipótesis de que el mejor lugar para buscar vida extraterrestre en el espacio son los exoplanetas de color púrpura. esta es la razón.

buscando vida extraterrestre Es uno de los objetivos más apasionantes e importantes.exploración espacial e investigaciones astronómicas y biológicas. Después de todo, después de asegurarse de que Tierra No es el único planeta habitado del universo que tendrá un impacto abrumador en la historia, la cultura, la religión y otros pilares.Humanidad. Cuando imaginamos estos Mundos distantes Habitado por extraterrestres, inmediatamente me viene a la mente algo muy similar. Pandora a Diosesa exoplaneta Diferente pero muy similar a la Tierra en algunos aspectos, con mucha agua, vegetación exuberante, gran biodiversidad y quizás criaturas inteligentes dignas de extraterrestres. De hecho, según los científicos, tendremos más probabilidades de encontrar vida buscando Mundos morados No el azul y el verde que reflejan nuestra experiencia terrenal.

Bacterias moradas cultivadas en el laboratorio. Crédito: Ryan Young/Universidad de Cornell

Las razones por las que preferimos los mundos violetas se detallan en un nuevo estudio estadounidense realizado por científicos de la Universidad de Cornell, que colaboraron estrechamente con colegas del Instituto Carl Sagan y el Departamento de Biología Vegetal y Microbiana de la Universidad de Minnesota. Los investigadores, coordinados por la profesora Ligia Fonseca Coelho, profesora del Departamento de Astronomía de la Universidad de Nueva York, explicaron que Vegetación Administrador de la función Firma verde Nuestro planeta llegó muy tarde al desarrollo de la vida; De hecho, el mundo ha estado habitado durante casi el 70 por ciento de su historia. Microorganismos. Antes de que se hagan cargo Órganos de fotosíntesis capaz de darnosOxígeno Lo que respiramos, muy probablemente estuvo habitado por los llamados bacterias moradas, que aún hoy viven en algunos lugares con condiciones extremas (por ejemplo, muy pobres en oxígeno y completamente oscuros). Estas bacterias explotan sistemas de fotosíntesis que son mucho más simples que aquellos de los que dependen. clorofila verde De plantas, prosperando con luz roja o Infrarrojo Y no producir oxígeno.

Dado que la Tierra, durante una gran parte del tiempo, probablemente estuvo dominada únicamente por este tipo de microorganismos, los autores del estudio creen que su presencia en exoplanetas es más probable que la presencia de otros organismos. Las bacterias de color púrpura darán a estos mundos alienígenas una «firma luminosa» distintiva, que a su vez podrá ser detectada por telescopios terrestres y espaciales de próxima generación, como el Telescope.Telescopio muy grande el 'Observatorio de Mundos Habitables. Estas herramientas realmente podrán investigar el asunto. composición química Exoplanetas, que revelan posibles rastros de vida. Hasta el momento, de los más de 5.500 exoplanetas descubiertos, una treintena se encuentran en órbita Área habitable La estrella madre (la estrella que potencialmente alberga agua líquida) y podría albergar vida. Los investigadores no deberían perder la oportunidad de rastrear las huellas dejadas por las bacterias violetas, como se muestra, que son mucho más probables que las dejadas por los hombrecitos verdes y grises que pululan por la literatura de ciencia ficción.

«Las bacterias moradas pueden prosperar en una amplia gama de condiciones, lo que las convierte en un principal competidor para la vida que podría dominar una variedad de mundos». dijo el profesor Coelho en un comunicado de prensa. Las bacterias moradas, que también tienen otros colores como el amarillo y el rojo, se pueden encontrar en todo el mundo sin competencia de plantas, algas y otras bacterias. «El sol rojo puede proporcionarles las mejores condiciones para la fotosíntesis», explicó el profesor Coelho, refiriéndose a muchas de estas condiciones. enanas rojas Alrededor del cual orbitan muchos exoplanetas. Los investigadores están desarrollando bases de datos que contienen pigmentos biológicos y Espectros de alta resolución Gracias a ello, será posible entrenar algoritmos personalizados y mejorar la búsqueda de estas formas de vida cuando los dispositivos adecuados estén listos. Detalles de búsqueda»El morado es el nuevo verde: los pigmentos vibrantes y los espectros de los reinos morados parecidos a la tierraFue publicado en la revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.