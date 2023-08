Porque es una enfermedad incurable (y un regalo para Trump) – Corriere.it

Lleva años empeorando, pero ¿por qué la ciudad no reacciona? Para responder a esa pregunta, he aquí una anécdota que vale más que mil análisis ganados. Collier Gwen es una comerciante de San Francisco que ha operado una pequeña galería de arte en el centro durante toda su vida. Desde 1984, según lo previsto, todas las mañanas levanta la persiana y limpia la acera que tiene delante. Una mañana, vuelve a encontrarse con una vagabunda agresiva que defeca justo delante de ella. Trató de apartarla, pero ella se negó. Collier Gwen perdió los estribos y se atrevió a echarle agua. un poco de agua. Por este gesto fue inmediatamente fotografiada por un transeúnte con su teléfono móvil, mostrada e insultada en las redes sociales, denunciada, detenida por la policía, procesada por express y condenada a 25 días de trabajo en servicios sociales. Ahora un aviso solemne cuelga sobre ella: ¡Ay de ella si todavía se acerca a esa mujer sin hogar, su ‘víctima’!

Si viaja a California, el Informe del Wall Street Journal, le sugiero que lo lea completo . Realmente no dice nada nuevo, es una actualización útil sobre una situación sobre la que he escrito antes. Oficinas cada vez más vacías. Economía local deprimida. Jóvenes tecnólogos que prefieren trabajar desde casa, lo más lejos posible, porque la ciudad les repele. Cadenas de tiendas, supermercados y farmacias que cierran porque han sido saqueadas por ladrones que operan a la intemperie sin molestias. Una masacre de muertes por sobredosis, con narcotraficantes también operando descaradamente, sin mayor preocupación por la policía. El crimen está aumentando en todos los frentes, desde el asesinato hasta el robo y el robo. Indigentes agresivos que son «dueños» de las aceras en los barrios del centro.

Volveré a escribir sobre «mi» San Francisco porque muchos italianos pasan allí parte de sus vacaciones: a pesar de todo, sigue siendo un destino turístico mundial. Si bien vive de glorias pasadas, tiene un encanto indiscutible (en resumen: es hermoso, en su arquitectura tradicional y paisajística). Vuelvo a escribir porque «Mi» San Francisco hoy vuelve a estar en la portada de Wall Street Journal Con un reportaje sobre todo lo que sale mal y lo más destacado de la fuga de los vecinos. Vuelvo a escribir porque -al contrario de lo que piensan muchos europeos- lo que está pasando en San Francisco se puede explicar en cierto sentido por la razón oportunidades Desde Donald Trump hasta ganar las elecciones no es del todo inexistente. La que fue mi primera residencia en Estados Unidos hace 23 años, la ciudad donde comencé a echar raíces y donde crecieron mis hijos, está irreconocible frente a la “modelo” que amaba entonces.

Se ha disculpado públicamente en varias ocasiones por este gesto de ira, rociando un poco de agua a alguien que estaba ensuciando la entrada de su tienda, admitiendo que perdió la paciencia y que hizo algo incorrecto. Pero debes conocer el contexto. La vagabunda defecaba habitualmente en los alrededores, acosando y atacando a los transeúntes, sin que nadie interviniera para detenerla. Los informes policiales compilados a raíz de las repetidas denuncias incluían sus constantes robos en tiendas, el hecho de que escupía a cualquiera que se le acercara y «se masturbaba en público». Al ser una enferma mental, es intocable, y las fuerzas del régimen se lavan las manos porque no es responsabilidad de los agentes tratar a las personas con trastornos mentales. La ley prohíbe expresamente su ingreso en instituciones especializadas en contra de su voluntad. Si no quieren ser tratados, entonces ese es su derecho sagrado, y la comunidad de ciudadanos debe resignarse a asumir todas las consecuencias. San Francisco y California gastan miles de millones al año en personas sin hogar: el dinero de los contribuyentes desaparece en el aire.

«En mi ciudad -concluye Collier-Gwen- el hurto en tiendas o el tráfico de drogas no se tratan como delitos, pero mi trabajo me valió una condena instantánea».

San Francisco y California están en la costa oeste, al igual que Nueva York y Filadelfia en la costa este: oposición a la izquierda en el gobierno. Desafortunadamente, es un mal juicio que ha durado años, ya que acumula errores y no los corrige, porque no los considera errores en absoluto, sino valores. La cultura de las drogas equiparada a la liberación es un malentendido mortal que tiene sus raíces en el movimiento hippie que tuvo su bautismo en San Francisco en la década de 1960. La noción «poética» de los enfermos mentales – «son los únicos que están sanos» fue el principio afirmado por una cultura progresista cuyas huellas recuerdo en una película como Alguien voló sobre el nido del cuco. Finalmente, la creencia de que quienes roban lo hacen porque son pobres y necesitados, especialmente si pertenecen a una minoría negra; Mientras que los policías son racistas, los verdaderos criminales lo son. Esta última doctrina, triunfante con Black Lives Matter, explica por qué ya no se pueden reclutar policías. Los pocos que continúan usando el uniforme hacen lo menos posible porque sienten que están bajo un escrutinio especial.; Además, si arrestan a un delincuente en el acto de cometer un delito, generalmente es puesto en libertad de inmediato por un fiscal elegido de la lista del Partido Demócrata.

Pero cuando Musk alcanzó su «X» en el último piso del antiguo edificio de Twitter, la ciudad progresista estalló de indignación y se hizo justicia de inmediato. Contra el dueño de la tienda que le echó agua a la vagabunda. Esto explica por qué las enfermedades de San Francisco actualmente no se tratan. Y porque el «modelo» que representa esta ciudad es un regalo para Trump. O si miramos en otras direcciones, es un regalo para Xi Jinping, Putin, Erdogan y otros «hombres del orden».