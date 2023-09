¿Por qué sucede esto en la edad avanzada?

Tengo 62 años y una pastilla para aliviar el dolor de garganta (que contiene una pequeña cantidad de ibuprofeno) me provocó una reacción respiratoria que me hizo descubrir que era alérgico a los AINE (antiinflamatorios no esteroides). Así que tendré que evitar el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno y la mayoría de analgésicos que he tomado en el pasado sin problemas. ¿No es extraño que a mi edad se presenten alergias a medicamentos? ¿Qué señales podrían hacerle dudar de su existencia?