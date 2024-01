¿Por qué se te antojan los dulces incluso después de comer demasiado? La interpretación lo es todo aquí.

¡Siempre hay espacio para el postre en tu estómago! Incluso después de una comida copiosa, nunca rechaces el postre. ¿Por qué está pasando esto?

¿Te has preguntado alguna vez por qué incluso después de ingerir una comida muy abundante, como la habitual en una boda o Navidad, a pesar de sentirte lleno, te cuesta renunciar al postre? Aunque el estómago está saturado de comida, en realidad está Parece que siempre hay hueco para el postre. Evidentemente, la glotonería y el hecho de que a casi todo el mundo le encantan los dulces es la principal razón.

Sin embargo, también hay otros Los mecanismos psicológicos y físicos que provocan este fenómeno. También se han realizado estudios para comprender si existen razones científicas para no rechazar nunca los dulces. Veamos en particular qué han descubierto los investigadores al respecto. Comencemos con un estudio realizado por científicos del Departamento. Ciencias de la Nutrición de la Universidad Estatal de Pensilvania.

Lo que dicen los estudios sobre el «estómago dulce»

Según investigadores del departamento Ciencias de la Nutrición de la Universidad Estatal de PensilvaniaEn algunos casos, la razón por la que pensamos que todavía tenemos espacio en el estómago para comer postre es el hecho de que ese espacio ya existe, incluso si sentimos que la capacidad ha llegado a su límite. Este mecanismo que incita a comer dulces incluso si ya no tienes hambre se llama “dulces”.Saciedad sensorial específica«.

Fue introducido por primera vez en 1956 por un neurofisiólogo francés. Jacques Le Magnin. Se trata de un límite selectivo que utiliza el cuerpo humano para instar a las personas a no comer siempre los mismos alimentos, sino a variarlos, con el fin de tener una dieta más equilibrada.

Barbara Rolls explicó este mecanismo. El investigador realizó la investigación en un grupo de voluntarios con un equipo de científicos. Las personas tuvieron que calificar cuánto les gustaban ocho alimentos diferentes probando un poco de cada uno, en diferentes momentos. Se comieron el primer plato hasta saciarse, e incluso comieron una gran cantidad. Luego comieron los demás platos y expresaron su opinión sobre cada uno de ellos.

Tras un descanso, poco después de la comida, los voluntarios tuvieron que volver a probar y juzgar los ocho platos. Aquí los investigadores encontraron una disminución en el disfrute de la comida. Esto ha llevado a los investigadores a concluir que puedes comer un alimento hasta que sientas que estás a punto de estallar, pero no renunciar a otros alimentos si están disponibles. Lo que conduce a la renuencia a comer es a menudo una disminución del placer que proporciona la comida, que es específica de esa comida y no incidental. Entonces Si el apetito por un alimento disminuye, esto no significa que el apetito por otro alimento con propiedades completamente diferentes no seguirá siendo alto.. Así que el hecho de que siempre haya hueco para el postre se basa en la radical diferencia de este con respecto a platos anteriores.

Lo que dice otro estudio

Esta teoría también fue confirmada por investigaciones posteriores, que añadieron otra pieza, en la que se descubrió que la comida, a medida que avanzaba la comida, no sólo se volvería menos sabrosa para el comensal, sino que también adquiriría un aspecto menos atractivo y oler. Esto muchas veces lleva a… Deja de comer pero continúa con entusiasmo cuando llegue la hora del postre. Este mecanismo también es la base del hecho de que cuando nos enfrentamos a un buffet que contiene muchos tipos diferentes de alimentos, a menudo tenemos que comer más alimentos de lo habitual.

En resumen, el deseo de comer dulces después de una comida copiosa puede atribuirse a una Una combinación de factores psicológicos y fisiológicos. La saciedad sensorial específica juega un papel clave, ya que la disminución del placer por un alimento en particular no necesariamente se extiende a todos los alimentos. Además, la percepción alterada del sabor y la apariencia de los alimentos durante una comida puede contribuir al deseo de comer algo dulce y tentador. Por eso, incluso cuando el estómago parece estar a su máxima capacidad, la tentación del dulce persiste, convirtiéndolo en un placer irresistible que trasciende la racionalidad de la comida.