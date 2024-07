¿Por qué no volvimos a la luna?

El aterrizaje humano en la luna está científicamente probado (6 misiones): analicemos por qué la humanidad aún no ha regresado

Hay muchas preguntas sobre la luna y me encontré respondiendo esta misma pregunta varias veces. En algunos casos, esta idea nació de buena fe, impulsada por la curiosidad por comprender por qué la exploración humana del satélite estaba en suspenso, y en otros, por el contrario (y desafortunadamente), como un síntoma de motivos de conspiración poco saludables. De todos modos, el punto fundamental es comprender cómo funciona la investigación moderna y, especialmente, cómo se financia (y luego llegamos al capítulo sobre la luna).

Programa Apolo a la luna

El programa Apolo, que llevó al hombre a la luna en las décadas de 1960 y 1970, no fue la única inversión importante en la exploración espacial. Esto significa que no fue el único proyecto que requirió enormes inversiones y recursos. El costo de todo el programa fue de 28 mil millones de dólares en ese momento. Teniendo en cuenta la inflación, estamos hablando de una cifra que hoy debe oscilar entre 150.000 y 250.000 millones de euros, lo que equivale aproximadamente al coste de una docena de maniobras financieras en un país como Italia. Terminó a principios de la década de 1970 y fue seguido por muchos otros proyectos, incluidos dos con costos similares o incluso mayores: el programa del Transbordador Espacial y la Estación Espacial Internacional.

Programa del transbordador espacial.

el salida de la tierra La famosa foto de la fuente de la Tierra tomada por William Anders a bordo del Apolo 8. Fuente: NASA

El programa del Transbordador Espacial ya estaba en las etapas de planificación cuando el programa Apolo aún estaba en marcha. Comenzó el 12 de abril de 1981 con el lanzamiento del «Columbia» y finalizó el 21 de julio de 2011 con el desembarco del «Atlantis». Entre los muchos grandes logros del programa, cuya lista completa superaría el objetivo principal de esta publicación, se encuentran el desarrollo y funcionamiento a bordo del Spacelab, un laboratorio reutilizable que contiene medios para realizar experimentos en microgravedad, la construcción del Centro Espacial Internacional Estación y la colocación de varios satélites. Telescopios industriales y espaciales han estado en órbita y mantenidos a lo largo de los años, como el Telescopio Espacial Hubble, cuyos resultados son de gran valor científico. Todo esto llevó a un costo total de alrededor de 200 mil millones de dólares, quizás más alto que el costo del programa Apolo.

el Astronave. Crédito: NASA

Estación Espacial Internacional

La construcción de la Estación Espacial Internacional comenzó en 1998, gracias al programa «Space Shuttle» que acabamos de describir (el Shuttle era el único transbordador capaz de poner en órbita los módulos principales), y todavía está en funcionamiento. El objetivo final del programa es desarrollar tecnologías de exploración espacial capaces de mantener viva a la tripulación en misiones de larga duración y albergar un laboratorio de investigación en un entorno de microgravedad, donde también se puedan realizar experimentos en física, biología, química y medicina. Como la meteorología. En definitiva, un lugar con condiciones únicas para avanzar en la investigación y el progreso en un gran número de ramas científicas de forma paralela. Incluso en este caso, los grandes resultados obtenidos requirieron una gran inversión, alrededor de 160 mil millones de dólares, en comparación con los programas Apolo y el Transbordador Espacial.

Estación Espacial Internacional. Crédito: NASA

Todo esto explica por qué el hombre no volvió a la Luna después de principios de los años 1970: ¡los elevados costes exigen una gran motivación! Es decir, después de 6 alunizajes, que también trajeron a la Tierra 382 kg de muestras de rocas lunares, ¿cuáles son las preguntas científicas importantes que aún no han sido respondidas por todos los datos recopilados y requieren una nueva y costosa serie de misiones? Ésta era la pregunta fundamental que había que responder para justificar una inversión masiva adicional. Obviamente, la potencial urgencia de tener que darle una narración a un estúpido teórico de la conspiración de turno, así como el hecho de que sea infantil, no es una justificación válida.

Aparte de razones políticas obvias en ese momento y estándares de seguridad que serían inaceptables hoy, todo ese dinero en una nueva serie de misiones lunares habría significado no financiar los otros dos programas masivos que acabamos de describir. A éstas se sumaron otras misiones de satélites y sondas, que más tarde demostraron ser grandes éxitos históricos en las décadas siguientes: pensemos en las sondas Pioneer, que llevaron a los primeros sobrevuelos de Júpiter y Saturno en 1973, y las sondas Mariner (que llevaron a los primeros sobrevuelos de Júpiter y Saturno en 1973). los primeros sobrevuelos de Saturno y Mercurio), las sondas Voyager (que llevaron a los primeros sobrevuelos de Urano y Neptuno en 1977), las sondas Viking (que aterrizaron con éxito y transmitieron imágenes desde la superficie de Marte por primera vez) , ya hemos mencionado el Telescopio Espacial Hubble y otros observatorios en la órbita terrestre, como el Observatorio de rayos X Chandra. Todas estas misiones también requerían enormes inversiones, por lo que había que elegir: estas u otras misiones lunares. No hace falta decir que los resultados y descubrimientos respaldan esta opinión, y hoy la sensación es que se ha tomado la decisión correcta.