Por qué morirá la Web – Il Tempo

Autoimagen distorsionada, trastornos de ansiedad, «externalización» de funciones cerebrales críticas. Y entonces, nuestra memoria a corto plazo se deteriora y nuestra atención, que se vuelve cada vez más fragmentada y especialmente dirigida. Estas son algunas de las consecuencias negativas del uso indiscriminado de Internet que nos llevarán, quizás en un futuro no muy lejano, a distanciarnos definitivamente de él. Este es el argumento de Gert Löwenck, profesor de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam (AUAS), tal como lo describe en su nuevo artículo Extinction Internet. El experto comenta: “Eventualmente, las desventajas de compartir tu opinión en línea serán tan grandes que la gente se alejará de Internet”. Leuvenc ha construido una gran reputación como pionera de Internet desde su participación en Digital City, un precursor de Internet. Sus fundadores la concibieron como una red descentralizada, dirigida por ciudadanos, para ciudadanos. «Perdimos esa batalla espectacularmente», resume Lovenc. El quid de la cuestión es que Internet y las aplicaciones adictivas están en manos de las grandes empresas tecnológicas, a las que les importan poco los derechos individuales o la sociedad en su conjunto. Si bien la investigación anterior de Lovink se centró en la contracultura crítica y las posibles alternativas, como plataformas de redes sociales más justas, ahora describe un futuro en el que Internet (en parte) desaparece y nos vemos obligados a abandonar nuestra adicción a la tecnología. En su artículo, Lovink comparte los conocimientos adquiridos a lo largo de 30 años de crítica en línea e investigación contracultural, un período durante el cual trabajó con historiadores del arte, artistas, investigadores creativos y creadores de memes.

Estudió Wikipedia, los motores de búsqueda, las redes sociales, las criptomonedas y sus modelos de ganancias, siempre desde el punto de vista de que Internet está roto, pero puede y debe arreglarse (como también argumentó la fundadora de Waag, Marilyn Stecker, en su libro). . Pero en los últimos seis meses, Loveneck ha comenzado a cambiar de opinión. Lovink ve que se acerca este punto de inflexión, ya que ahora los usuarios «normales» tienen que pagar cada vez más el precio de nuestra larga adicción a Internet y a las redes sociales y las aplicaciones. «Este precio es fundamentalmente psicológico. No solo muchos jóvenes sufren una imagen distorsionada de sí mismos y trastornos de ansiedad, sino que también ha habido una descompensación: algunas de las funciones vitales de nuestro cerebro están externalizadas. Nuestra memoria a corto plazo está empeorando». , y nuestra atención se está dispersando y dirigiendo cada vez más de una manera muy específica”. Al mismo tiempo, el escrutinio social está aumentando y los usuarios están siendo observados de cerca.

«Nuestra supuesta libertad de expresión ya no existe», dice Lovenc. Nuevamente, se esperan repercusiones a medida que el control se vuelve más complejo. “En China, ya estamos en un punto en el que no puedes subirte al tren si tienes una opinión equivocada. En EE. UU., tienes que compartir todos tus perfiles de redes sociales si quieres solicitar una visa. Cosas no se ven tan mal en Europa occidental». Incluso ahora, su actividad en línea es tan rastreable y visible ahora que existe una posibilidad real de que en algún momento las personas no puedan viajar u obtener una hipoteca o un seguro». Lovenc cree que este sofisticado control eventualmente se generalizará tanto que la gente eventualmente se alejará de Internet y contrarrestará la crisis climática: «La emergencia climática ha llegado a un punto irreparable. La gente empieza a moverse en masa porque las acciones individuales como instalar paneles solares ya no son suficientes. Mirando más allá, las cosas se ponen aún más dramáticas. Loveneck esboza un escenario que él llama «Internet de la extinción». Puede parecer que todos vamos a morir, pero eso no es lo que significa. Sin embargo, prevé un futuro en el que algunos servicios no estarán disponibles -también a la luz de la situación geopolítica y la crisis climática- y esto, a su vez, conducirá a un acceso reducido o desconectado de Internet.