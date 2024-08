“Por qué la invasión ucraniana de Rusia amenaza realmente con perjudicar a Putin”: análisis de un corresponsal de la BBC en Moscú

aConsejo editorial extranjero

En Moscú desde 2003, Steve Rosenberg explica por qué «el zar sigue creyendo que sólo hay un resultado posible para esta guerra: una victoria rusa».

Sin embargo, Putin no muestra signos de desaceleración. Continúe prestando atención a su idioma y En referencia a la incursión ucraniana, evitó utilizar la palabra «invasión». . En cambio, habló de “la situación en la zona fronteriza” o “de los acontecimientos que están teniendo lugar”. También identificó al líder del Kremlin. El ataque ucraniano es una «provocación» ». Ante esto, debemos preguntarnos cuáles serán los próximos pasos del líder del Kremlin. rosenberg Descarta la posibilidad de establecer el deseado diálogo con Kiev . “Los funcionarios rusos han dejado claro que, tras el ataque ucraniano, están suspendiendo la idea misma de conversaciones de paz, y Putin así lo ha dicho. El objetivo actual es sólo «expulsar al enemigo del territorio ruso». ». A pesar de los esfuerzos bélicos, «el ejército ruso aún no ha recuperado el control de esta parte de Rusia».

“El jueves por la mañana, cuando pasaba por delante del Kremlin, me detuve de repente”, concluye Rosenberg. Mientras preparaban asientos y exhibidores para un evento, El clásico «Non, je ne savete rien» de Edith Piaf (No, no me arrepiento de nada, en francés) se mostró en una pantalla gigante y resonó por toda la Plaza Roja. Fue un momento realmente surrealista. Vladimir Putin no ha mostrado signos de remordimiento por lanzar una invasión a gran escala de Ucrania.. No se arrepiente de las decisiones tomadas desde entonces. Si sus declaraciones públicas reflejan su estado mental actual, significa que todavía cree que sólo hay un resultado posible para esta guerra: La victoria de Rusia».