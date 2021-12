Por que dos kiwis al día combaten el estreñimiento – Corriere.it

Desde Daniela Natalie

Explicó los mecanismos que hacen que esta fruta sea tan valiosa para combatir el estreñimiento y ayudar a nuestro sistema digestivo y nuestras defensas contra las infecciones.

"Los síntomas son diferentes, pero no entre en pánico", dice el médico que trabaja en Sudáfrica, "ILMETEO.it

READ "Los síntomas son diferentes, pero no entre en pánico", dice el médico que trabaja en Sudáfrica, "ILMETEO.it

Se ha demostrado que todos los tratamientos son eficaces para el estreñimiento.Sin embargo, el kiwi también redujo la hinchazón intestinal y los efectos secundarios, como el dolor abdominal, fueron menos molestos. Recordando que Italia es el primer productor de kiwi en Europa y uno de los primeros del mundo – comenta Elena Dogliotti, bióloga nutricional y supervisora ​​científica de la Fundación Umberto Veronese – confirmo que los kiwis en la última década han sido objeto de en – Investigaciones profundas que han relacionado su consumo habitual con mejoras en el estado nutricional y acciones positivas no solo sobre el sistema digestivo, sino también sobre el sistema inmunológico. De hecho, los kiwis contienen altas cantidades de vitamina C (casi el doble que las naranjas por el mismo peso), así como fibra, potasio, vitamina E y ácido fólico, así como muchos ingredientes bioactivos, incluida una amplia gama de antioxidantes, fitonutrientes. y enzimas. ¿Cuáles son las razones que hacen que estos frutos sean aliados de los intestinos? Se cree que la combinación única de fibras solubles e insolubles, polifenoles y actinidina (una enzima del kiwi que descompone las proteínas y facilita la digestión gástrica) es responsable de los beneficios gastrointestinales, las mejoras en la evacuación intestinal y la reducción del malestar abdominal. Y esto es tanto en personas con síndrome de intestino irritable con estreñimiento, como en personas sanas con estreñimiento, todo sin efectos secundarios.



¿Qué papel juegan en particular y cuál es su contenido de fibra?



El consumo de dos kiwis al día aporta unos 6 gramos de fibra: una contribución significativa a la ingesta diaria total que debería rondar los 25 gramos. Una de las propiedades físicas y químicas más importantes de las fibras de esta fruta es la propiedad de retener agua mediante hinchazón y viscosidad. La fibra de kiwi también puede contribuir a cambios beneficiosos en la comunidad microbiana del colon que están asociados con la salud intestinal. Además, el alto contenido de fibra explica por qué esta fruta tiene un índice glucémico relativamente bajo, especialmente en el kiwi verde, el más popular en Italia.







¿Y cómo explicas que el kiwi, a diferencia de otros productos vegetales, no aumenta, sino que reduce la flatulencia?





Esta fruta es baja en FODMAP, es decir, polifenoles fermentados, a veces responsables de hinchazón abdominal, dolor, calambres y flatulencia excesiva. Un estudio reciente mostró que el consumo de dos kiwis verdes no se asoció con evidencia clínicamente significativa de fermentación en el colon.



Muchas ventajas. ¿No tienen defectos?





La actinidina, ciertamente involucrada en los mecanismos que hacen del kiwi un valioso aliado para la salud intestinal, es también la principal causa de alergia al kiwi. De hecho, en algunas personas alérgicas a esta fruta, el kiwi puede provocar reacciones que van desde síntomas leves localizados en la mucosa oral, que son más frecuentes en la mayoría de los individuos, hasta reacciones alérgicas, especialmente en niños.