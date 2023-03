por eso se separaron

Estaban a un paso de Orange Blossom Manila Nazzaro y Lorenzo Amoroso. De hecho, la pareja hasta hace unas semanas parecía más enamorada que nunca. Los dos no ocultaron su intención de casarse.

Entonces, el exfutbolista no dejó de mostrar su cercanía con la corista durante su estancia en la casa de la sexta edición de Gran Hermano Vip.

Entonces, en cambio, el silencio viene aquí. El social del que cada vez más personas dependen ahora. No más fotos de pareja. No más likes, frases y corazoncitos.

Algo claramente arrasó con todo lo que habían logrado construir.

¿Qué pasó realmente entre lo que parece ser una de las parejas más bellas del fútbol mundial y los espectáculos musicales?

El interés de Chi Weekly está en los quioscos a partir de hoy revelando la razón que habría llevado a la ruptura:

Manila Nazzaro no tiene intención de dejar huecos a su ex Lorenzo Amoruso, pese a su insistencia. En la base de la despedida está el deseo apasionado de aparecer de él, olvidando el amor de los esposos. Es por eso que Jevina ex dijo basta.