Por eso con El Niño este puede ser el año de la nieve, también en Italia »ILMETEO.it

Clima: Por eso con El Niño este puede ser el año de la nieve, incluso en Italia

Si el aleteo de las alas provoca un tornado, pensad en las perturbaciones que puede provocar un fenómeno prolongado de esta magnitud.

Con El Niño Invierno 2022-23 con nieve y escarcha

Necesitamos esta hipótesis para evaluar el pronóstico del tiempo esperado para el próximo invierno que podría verse afectado por una situación específica que se presenta en el Océano Pacífico central, a miles de kilómetros de Europa e Italia.

Estamos hablando de un fenómeno climático llamado El niño: Es un fenómeno relacionado con un área muy grande del Océano Pacífico y puede tener algunos Nefastas consecuencias para el clima de la Tierra. Basta pensar en el último episodio intenso de El Niño, 2015/2016, con aguas oceánicas que superaron la norma en +3°C. Luego, esta enorme cantidad de calor se liberó a la atmósfera, lo que resultó en una Calentamiento global Y el anomalías climáticas Casi en cada parte del mundo. Alguien recordará los valores muy calurosos del verano de 2015, que pasó a la historia como el tercero más caluroso de Italia desde que se registraron las temperaturas.

Toma de escena, cambia todo

La Agencia Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA) acaba de anunciarlo Las aguas superficiales del Océano Pacífico después de un tiempo. enfriándose (que toma el nombre de ‘la número.en)Y el El calentamiento debería comenzar a principios de 2023.Y el También afecta parte de la próxima temporada de invierno.

Este tipo de anomalías es un hecho natural asociado tanto a causas atmosféricas (altas presiones, fuertes vientos alisios, etc.), como a corrientes oceánicas. Históricamente, su frecuencia periódica era de aproximadamente 3/5 Aunque años Recientemente se ha registrado con mayor frecuencia y con efectos más persistentes y desastrosos..

Entre las razones, según los últimos estudios en el campo de la climatología (IPPC),Aumento de las temperaturas asociado a un calentamiento del clima, así como fluctuaciones estacionales en las latitudes medias. Así como en Italia.

Clima Tendencia Invierno 2022/2023 – El Niño También podría tener un efecto sobre el clima europeo. Así serán posibles incrementos, con períodos excepcionalmente suaves seguidos de olas de heladas en el Viejo Continente: mucho dependerá obviamente del comportamiento de vórtice polar Que en las próximas semanas comenzará a formarse sobre el Polo Norte. En definitiva, hay muchos componentes y números meteorológicos en juego y seguro que habrá sorpresas para una temporada que promete ser fritoY el Incluso con nieve tanto en Europa como en Italia. edificios allí.

Primero La Niña, luego a principios de 2023 volverá El Niño