Polémica de Cassano en BoboTv

ex futbolista antonio casano A menudo está en el centro de muchas controversias por ciertas declaraciones que hace durante Twitch en Live for BoboTv. En los últimos meses, el ex mediapunta ha mantenido conversaciones «a distancia» con otros comentaristas y ex futbolistas como Ciro Ferrara y Alessandro Costacurta.

comentarios que le valieron a él también el tapir dorado De banda Noticias Hace unas semanas decir que el Nápoles que ganó el Scudetto fue uno Equipo «Fugitivos Más Maradona».

Messi Maradona: No hay comparación con el ex futbolista

Durante el episodio de esta mañana de televisión bobo, El exdelantero del Bari ha vuelto a atacar a todos los críticos que critican a Messi por su deslucido desempeño en la selección.

Aquí está el discurso completo de Cassano:

«Hay una presión increíble en Argentina. Entonces tengo que decir algo porque estoy intoxicado. Me dirijo a estos payasos y payasos, y no puedo usar más palabras despectivas. Todavía siguen comparando a Messi con Maradona. Ellos ponen sus almas en paz. Yo les digo en el dialecto y en español como ellos quieren.”

Foto: Getty Images, Messi Maradona

Cassano está cada vez más convencido de que no hay comparación entre pulga y el D10S

«No importa cómo vaya la Copa del Mundo, Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol. Me rompen el trasero todos los días porque no hay comparación y Messi no es el más fuerte».

«Messi revolucionó el fútbol»: ¡Cassano sin duda!

«Whoa, basta, es demasiado decente para follarte. Messi es único, revolucionó el fútbol en los últimos años». 20 años. Y estos payasos siguen escribiendo y hablando. quédate con la mierda» Juerga concluida Cassano.

michelle derico