Pogba dio positivo por dopaje (testosterona): suspendido por el Tribunal Nacional Antidopaje

El riesgo máximo de descalificación es aterrador: cuatro años, siendo la edad un golpe mortal para una carrera de “pulpo”. Éste se reducirá a la mitad en el caso de “no intencionado”. Pero este no es el momento de dejarnos llevar por expectativas. No debemos olvidar que hace apenas un año, luego de que diésemos positivo al metabolito Clostebol, de la misma familia de esteroides anabólicos, el jugador del Atalanta José Luis Palomino fue dado de alta por TNA. En este caso le ayudó la jurisprudencia que, en el caso del metabolito Clostebol, a veces aceptaba la explicación del uso de una pomada terapéutica. Pero el asunto sigue abierto: hubo una audiencia en el Tribunal de Arbitraje Deportivo y ahora espera un fallo.

Retroactivamente sólo si…

Una cosa lo sabemos con certeza: Pogba y la Juventus no han solicitado una exención médica por un problema de salud en las últimas semanas. Un comité especial de Nado Italia, la organización que gestiona las operaciones antidopaje en nuestro país, aprueba o rechaza la solicitud. Parece que este mecanismo no se ha activado. Dependiendo de los procedimientos establecidos para garantizar al deportista, también se puede solicitar una declaración retrospectiva, pero esto sólo ocurre si es necesario “realizar un tratamiento de emergencia o urgente” o “si no hubo tiempo suficiente, no hubo posibilidad por motivos de salud”. Por otras circunstancias excepcionales no fue posible Es posible presentar la solicitud antes de la verificación.