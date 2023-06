Pobre BMW, choca contra toda la farola: está completamente destrozada

Carrera loca contra la farola. El BMW de lujo lo golpea con fuerza y ​​se estrella por completo.

Hay autos de ensueño, autos de ultra lujo, Ella está destinada a «hacer felices» a los pocos afortunados que pueden permitírselo. Hermosos a la vista, cómodos de conducir: la mayoría de las veces, quienes los construyen se atreven a decir que son Es tan controlable y suave que incluso un niño puede conducirlo..

Ofrecen mucho en términos de seguridad, Eso es seguro, pero debe tener cuidado con su efectividad. A menudo se trata de coches de carreras reales y La adrenalina de conducirlos a toda velocidad puede hacer el truco por ti. Después de todo, las «reglas del camino» son esas y definitivamente no puedes ignorarlas.

Y si eres un conductor distraído y pierdes el control de la situación, puede ocurrir lo irreparable. El video de Instagram, que te lo contamos con palabras, es perturbador. Si no fuera por la belleza del auto héroe, habría estado en manos de su conductor «imprudente». Realmente llega a un mal final.

Estamos hablando de un superdeportivo genial, el BMW i7. Conducción suave, cabina espaciosa construida con materiales de alta calidad: estamos hablando de un automóvil del más alto calibre. El i7 también es un sedán y sobre todo para el comprador experto en tecnología, ya que está lleno de pantallas digitales e incluso obtienes un sistema de teatro desplegable para los que viajan en la parte trasera, que su principal competidor, el Mercedes-Benz EQS, no ofrece absolutamente nada.

Qué mal final para el superdeportivo BMW i7: la loca carrera acaba en enfrentamiento por la pole

El i7 xDrive60 está equipado con 536 caballos de fuerza y ​​tiene un alcance de 318 millas. Mientras que el M70 orientado al rendimiento aumenta la potencia a 650 caballos de fuerza y ​​ofrece casi 295 millas de alcance. Las cifras de rango de lujo para competidores como el Porsche Taycan y el Tesla Model S, ninguno de los cuales ofrece ni de cerca el tipo de lujo que ofrece el i7.

El i7 es un sedán de lujo tipo limusina que se puede configurar para mimar a los pasajeros de los asientos traseros con el paquete Executive Lounge opcional.

En definitiva, quien lo conduce es realmente afortunado. Esto será suficiente para tratarla con guantes infantiles, para mimarla todos los días. El controlador de video en cuestión no debería tener estos pensamientos. Estamos en Karachi, Pakistán.

El «pobre BMW» del video choca contra una farola a toda velocidad. Sin embargo, estamos a plena luz del día, y la visibilidad no falta. Increíble lo que pasa en el video. Del coche de lujo que os hemos contado con todo lujo de detalles, al final no queda mucho. Se enrosca sobre sí mismo y se vuelve una masa con el poste. Afortunadamente, el conductor no parecía estar herido. ¡Pero no queda nada del coche soñado!