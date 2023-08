PlayStation Plus: aquí están los juegos gratuitos para septiembre de 2023

A tiempo, esta tarde sony Ha informado a quienes están Juegos incluidos con PlayStation Plus por un mes Septiembre 2023destinado a suscriptores de todos los niveles (desde necesario En resumen, a la cima).

Los títulos programados para el próximo mes que estarán disponibles durante los próximos días son:

Fila de santos (PlayStation 5, PlayStation 4)

(PlayStation 5, PlayStation 4) Black Desert: Edición del viajero (Playstation 4)

(Playstation 4) Generación Cero (Playstation 4)

Se confirma así la filtración que se produjo hace unos días y cuya llegada se esperaba Fila de santos Para liderar la alineación, siendo el único título de PS5 de la trilogía propuesto para septiembre.

Lamentablemente, el juego no estuvo a la altura de las expectativas, siendo un reinicio algo olvidable, como te contamos en la reseña, donde recibió una calificación de 7/10 por parte de Niccolò Bicego. Sin embargo, si estás suscrito, ahora puedes probarlo en vivo con el controlador en la mano para tener tu propia idea.

Te recordamos que los títulos mensuales del nivel básico son imprescindibles Recuperado y vinculado a tu perfil.Como si lo compraras (pero por cero euros como suscriptores).

De esta manera, puedes descargarlos y reproducirlos, y permanecerán vinculados a tu cuenta incluso si decides no renovar tu suscripción. En este caso, ya no podrás jugarlo, pero al reactivar PS Plus, podrás volver a jugarlo. Sin embargo, sin canjearlos, los juegos se perderán una vez que sean reemplazados por los juegos del mes siguiente.

Para toda la información adicional relacionada PlayStation Plus Recomendamos nuestra guía. En nuestra revista también encontrará guías completas dedicadas a los juegos incluidos en PlayStation Plus Extra (el nivel medio, que agrega una biblioteca bajo demanda a las funciones Esenciales) y a los juegos incluidos en PlayStation Plus Premium (el nivel máximo). que además añade clásicos de juegos y la posibilidad de utilizar algunos de ellos vía la nube.

Si estás interesado, puedes suscribirte a PlayStation Plus en La tarjeta está a la venta en Amazon..