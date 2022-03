Planta de energía nuclear Zaporizhzhia, las fuerzas de Moscú ahora controlan la mitad de la energía del país – Corriere.it

para Andrea Nicastro

Los rusos ocupan la central nuclear de Zaporizhzhia. Afortunadamente, ningún reactor fue alcanzado. Director de la Agencia Internacional de Energía Atómica: Estoy muy preocupado

Desde Zaporizhzhia, aunque fuera de día, no se verían los seis reactores de la planta. Están detrás de un gran embalse formado por las aguas del río Dniéper. Frenar el flujo alimenta las turbinas hidroeléctricas y la misma agua y luego enfría los reactores atómicos. Treinta kilómetros en línea recta. En el caso de la contaminación nuclear, no lo son. El hotel está lleno de refugiados. Personas que ya han huido de sus hogares en el Mar Negro cuando llegaron los marines de Putino de Járkov Al este, destrozado por las bombas. Oigo el ir y venir de una habitación a otra. yodoY el yodorepiten, tyodu capaztableta de yodo

Moscú lo confirma. El director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, dice estar profundamente preocupado, seguramente no más que los que tienen la planta de al lado, pero sostiene que los equipos esenciales para operar la planta no tuvieron un choque. La Agencia Atómica de Ucrania también dice lo mismo y agrega que no ha registrado aumentos en la radiactividad. Washington pone el sello a distancia: Los venenos son inevitables. en este momento.

Lo hicieron para controlar, y castigar a los que no querían dar las llaves de la casa, Para insultar ese muro humano que estaba en pie el día anterior entre los tanques Y la planta atómica, cualquiera que sea la razón por la que los rusos no fueron aceptados. No fumas mientras obtienes gasolina, no cocinas salchichas en un granero y no disparas en una planta de energía nuclear.