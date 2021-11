Pioli, AC Milan: «Entrenar campeones es fácil. Hay problemas con quienes piensan que lo son y no lo son».

Stefano PioliEl técnico del Milán habló en los canales oficiales del club sobre diversos temas relacionados con su profesión, empezando por cómo separar un puesto de otro: «El único momento en el que honestamente logré desconectar por unos días es durante el paréntesis. Porque nuestra coordinación ahora espera siete partidos en veinte días, y de Obviamente no puedes desconectarte Mi esposa me dice a menudo: «Estoy hablando pero no me escuchas», porque obviamente los pensamientos y la cabeza siempre van ahí. En cambio, durante el descanso, la primera semana que no hay compromiso, un día domingo, puedo hacer algo de ciclismo, remar o simplemente pasear al perro y pensar en otra cosa. Como tú, me gusta mucho ver deportes, me relaja. Cuando no hay partido, me las arreglo para desconectar un poco. Me gusta jugar por la tarde, termino el partido por la mañana y por la tarde pude tener más tiempo para prepararme, y estoy mejorando ”.

al tirar:

«Yo estaba muy acostumbrado a retirarme, como jugador y como entrenador. Ahora, en cambio, han pasado 3-4 años, primero en Florencia y ahora aquí en Milán, no retrocedemos. Cuando jugamos en el Por la noche en San Siro, a la mañana siguiente entrenamos en Milanello y pasamos todo el día juntos. Incluso nos vamos por la mañana y luego jugamos por la noche. Preferimos descansar después del partido aquí en Milanello, especialmente cuando jugamos durante el Los jugadores y yo vemos que no necesitamos ir al campamento la noche anterior, todo lo contrario. Quedémonos En casa podemos estar más tranquilos y más concentrados también. Los retiros una vez se agruparon, estábamos juntos y jugamos tarjetas. Ahora iPad, computadora, audífonos. Todos tienen su propio pequeño mundo «.

en los fans:

«Es importante tener apoyo y confianza, sobre todo en lo que pasamos sin aficionados. Entendimos cuánto lo necesitábamos, y es importante hacerles vivir los partidos con tanta ilusión».

sobre la gestión de muestras:

«La dificultad está sobre todo en nuestros compañeros, no en nuestros compañeros. Cuando hablamos de campeones estamos hablando de campeones a nivel humano y profesional. Tienen una competitividad interna tan fuerte que no es difícil entrenarlos. Es el relación que se crea con los demás … lo que haces con el héroe puede crear algunas situaciones que están un poco al límite. Al final, en mi opinión, la diferencia siempre hace que las personas del grupo que entrenas sean más inteligentes. Estos héroes son exigente y edificante para todo el entorno. El problema es cuando encuentras personas o jugadores entre comillas, la gente común piensa que son algo más «.

¿Cómo te comunicas durante el partido?

«Me gustaría hacerlo más, también daría tiempo muerto en el fútbol. Luego también lo haría en tiempo real en el fútbol, ​​haría tiempo en la mitad de la primera parte para ser más específico, más preciso en mi interjección». ; luego, obviamente, lo transmito todo en el intervalo. Intento combinar algunas actitudes técnicas y tácticas sutiles con un poco de motivación para que el resto del partido salga bien «.

Con la ayuda de colaboradores:

Quiero sugerencias e ideas, pero luego decido. Pero quiero sugerencias, especialmente si son diferentes a las mías porque pueden llevar a mejores resultados. Lo que más me gusta ahora es establecer la estrategia con mis colaboradores y averiguar qué me van a aportar, averiguar qué van a hacer y luego juntarlo todo y tomar la decisión final. Me gusta más cuando mis decisiones son las correctas (risas, editor), pero dije «Tenías razón, hicimos lo que pensabas». Lo importante es hacer una propuesta, significa trabajo, preparación, pasión y ganas de aportar ”.