Pinocho, ¿qué pasó después del trono de la UeD? Por eso renunció

Lleva más de 20 años al aire hombres y mujeres de María de Felipe. El programa se emite todos los días de lunes a viernes haciendo compañía al público italiano. Todos los días en horario a las 14:45 comienza un nuevo episodio. En los últimos años, ha sido la opción de combinar el trono clásico y el trono más alto.

El propósito es básicamente el mismo, hombres y mujeres acuden al programa para encontrar el amor. Se involucraron por completo en el juego al conocer a las mujeres y los hombres del trono. Mientras que para el trono clásico, la figura entre tronista y pretendiente se mantiene invariable. La única diferencia entre los recién casados ​​es que en el clásico Tronos, los participantes no pueden sentirse fuera del programa.

Además de buscar el amor, no faltan las discusiones en curso, incluso con los comentaristas en el estudio. Gianni Spirti y Tina Cipolari han interpretado este papel durante años y, sobre todo, esta última ha tenido muchas discusiones a lo largo de los años con algunas de las personas que han estado en el programa. Entre ellos también está Pinocho. ¿Lo recuerdas? Esto es lo que le pasó a ella.

Pinocho es una ex dama del Salón del Trono de Mujeres sobre D hombres y mujeres. Dentro del programa, la señora de Vigevano comenzó a salir con Alessandro, un hombre de 90 años del salón masculino. Después de una breve relación, el chico decidió que solo se haría amigo de Pinocho.

Sin embargo, la mujer no lo abandonó y varias veces intentó salir con él, declarándose enamorada de él. Precisamente por este comportamiento obsesivo hacia Alessandro comienzan las discusiones y enfrentamientos con Cipolari.. Se calentó cada vez más que Pinocho estalló en llanto varias veces.

La actitud de Pinocia, a menudo altanera y arrogante, se hizo cada vez más intrusiva, hasta el punto de que María de Felipe tuvo que intervenir. La presentadora rara vez se revela directamente pero esta vez tuvo que. De hecho, trató de hacerle entender que no podía haber nada más que amistad entre ella y Alessandro.

Tras otro llanto de la mujer, el presentador le hizo entender que su participación en el programa ya no era suficiente. El programa sigue siendo un momento de ternura para todos, no un momento de tristeza. Estando enamorado, su existencia no tenía sentido. De hecho, Pinuccia ha dejado de participar en la hombres y mujeres.

Las relaciones entre Pinocho y Alessandro cesaron porque a la mujer no le interesaba la amistad. Su comportamiento patológico llevó a Alessandro a prohibirle aparecer en varios perfiles sociales. De momento, no ha vuelto a Pinocho hombres y mujeres Y quién sabe si la veremos en la nueva temporada en septiembre..

Por su parte, la ex dama de Vigevano se lanzó al mundo de la música con su single de verano. Hombres y mujeres, esta es la dirección. La canción es un homenaje al programa ya su presentador. Pinocchia no fue la primera en irrumpir en el mundo de la música: Angela, mejor conocida como Fabolous Cobist, lo intentó antes que ella.