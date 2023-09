Pino Insigno rechaza críticas a Mercanti en la feria: «Me siento mal, están sacando números equivocados»

«Están sufriendo mucho», dice. educación benno En el estudio Rai2 bellamaprograma Pierluigi Diaco, Respecto a las críticas dirigidas a él y a su nuevo programa también en Rai2, Comerciante en la feria. «Me siento mal porque las críticas no van dirigidas. Empiezas un programa y parece que esperan a que las cosas vayan mal», continúa el presentador. En sólo dos episodios, con un mal comienzo del 3,4 por ciento, el número de espectadores ha aumentado. casi a la mitad, alcanzando el 2 por ciento, que es uno de los peores resultados para las cadenas de televisión.

Tras el gran anuncio de su regreso y la restauración de su histórico programa, Comerciante en la feriaPino Insegno y su programa han sido criticados por sus bajos índices de audiencia, en contraste con los resultados de años anteriores y las promesas hechas a los anunciantes. Sin embargo, para Insegno, estas cifras no se corresponden con la realidad. Dijo en conversación con Diaco: “Le dije, estás hablando de mí de manera falsa y mostrando calificaciones falsas”, y señaló: “Puedes decir que no te gustó el programa, no lo ataques de antemano. » «.

Emitido cada tarde a las 20 horas por Rai 2, después de muchos años de solicitudes para aparecer en la televisión estatal, el debut de Pino Insegno ha alarmado a la cadena, hasta el punto de que se susurra en Saxa Rubra: «Si continúa así, llegaremos… .Región». «Números de código telefónico.» Con los anunciantes huyendo del nuevo horario de Melonian, el comediante y actor tendrá una oportunidad de redimirse el próximo enero, cuando comience a presentar en el legado. Una nueva aventura, mirar el edificio, no da muchas esperanzas.

Meloni y amigo del primer ministro, desde su anuncio, la emisora ​​ha recibido críticas que Insigno calificó de “sin sentido”. “Por la elección que hice en el ámbito político y social en lugar de considerarme por lo que soy, por los éxitos, siguen criticando algo que no saben de mí”, dijo Insigno. El locutor atribuye la polémica a sus ideas políticas, que, según él, son la razón de su larga ausencia de la pantalla chica. «He desaparecido de la televisión, ¿por qué?», ​​se preguntaba en 2022. «Si esto sucede, no es porque no sea bueno, sino por otras razones. El mérito existe en el teatro, pero no en la televisión».