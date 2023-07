La gira récord de la banda, nacida de Riccardo Zanotti, Elio Pievi, Nicola Buttafuoco, Matteo Locati, Simone Pagani y Lorenzo Pasini, tocará un total de once estadios, para más de medio millón de personas, y atravesará Italia para esta fecha. el 9 de septiembre en el RCF Arena de Reggio Emilia. “Entramos al Templo de San Siro como visitantes”, comentaron, “con humildad. Sin embargo, estamos listos para dar un espectáculo intenso en los estadios, para un público con gustos diferentes. Siempre seremos una escuadra integral».

El programa del espectáculo incluye una serie de giros, fuegos artificiales, luces, proyecciones y citas, alternando momentos bailables y contemplativos. «Trabajamos mucho en la formación -dijeron- y en ideas escénicas para nuestros talentos solistas. También hay un DJ set con mezclas de todas las canciones que quedaron fuera de la formación. La imagen es la imagen de la el espectáculo no está pensado sino que sorprende constantemente». Pensé. Gran concierto, que es el de los Tactical Nuclear Penguins, que resumió en más de dos horas de espectáculo la historia de una banda joven que ahora viene de clubes pequeños para llenar todas o casi todas las etapas de la gira de manera recurrente”. Ser una banda hoy en día —explicaron los Penguins— es diferente de ser un artista solista. En vivo, no hay solo un «Iron Man», porque seis de nosotros podemos turnarnos y construir ese equilibrio que es una de las cosas más importantes en el escenario. Fson misiones de rock and roll, pero el espectáculo también se realiza con moderación y una buena comprensión de cómo moverse». La receta de «seis por el precio de uno» es la fórmula mágica que los Pingüinos Tácticos Nucleares han decidido preparar también en esta ronda.