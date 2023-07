Piensas en Cuba y Venezuela – Il Tempo

Mes, Schlein, Santanchè y Giorgia Meloni están por todos lados en una entrevista con Corriere della Sera. En cuanto a las “amistades equivocadas” a nivel internacional, no me enoje con quienes, aún hoy, se muestran reticentes a condenar regímenes como el de Cuba y Venezuela. Así responde Giorgia Meloni a la pregunta del Corriere della Sera sobre las acusaciones de «aislamiento de Italia» dirigidas al gobierno por el secretario del Partido Demócrata, Eli Schlein. “Los de buena fe pueden ver cuán central y respetada es Italia hoy en los foros internacionales. Con todo respeto a Cassandra que esperaba la soledad”, añade el primer ministro.

El primer ministro también está hablando de respaldar a Mays. “Creo que acelerar la ratificación del tratado de reforma del Mecanismo Europeo de Estabilidad es contrario al interés nacional, mientras el gobierno está inmerso en negociaciones decisivas para modificar el Pacto de Estabilidad y completar la unión bancaria. Si hemos planteado una pregunta permanente a la solicitud de ratificación inmediata de la oposición es porque estos instrumentos deben verse juntos. Quien hoy pida el visto bueno no está haciendo el interés italiano”, dice Meloni. Por último un párrafo sobre Santanche: «No, no estoy preocupado. Daniela Santanche lo está haciendo muy bien y los resultados lo demuestran”. Para decirlo, en referencia a la polémica en torno a la ministra de Turismo, está Georgia Meloni. Decidió informar a la Cámara para explicar mejor su posición. La elección de la transparencia y la seriedad que no se daba por sentada e indica su buena fe», señala de nuevo el primer ministro, en un clip de su entrevista con el Corriere della Sera.