“Pide entre 18.000 y 20.000 euros”.

Ilari Blasi y Francesco Totti vuelven a chocar por la pensión alimenticia. Parece que la locutora exige un aumento salarial, porque ya no gana lo mismo que antes.

parece que La separación entre Ilary Blasi y Francesco Totti Sigue siendo tema de discusión por el cheque que el ex capitán de los Giallorossi debe pagar al presentador. Ella, al no tener ya los mismos contratos televisivos de antes, quiere Aumento notable De sus ingresos mensuales mientras él quiere cortarle la comida.

Desacuerdo entre Ilary Blasi y Francesco Totti

eso Ilary Blasi y Francesco Totti se separan No es un lecho de rosas y no es un misterio. Los dos chocaron con acusaciones mutuas y luego se estrenó el documental. único Lo cual dio un gran impulso a la separación, y fue seguido por el libro “que estúpidoEntre las declaraciones que le hizo a Versimo A Silvia Tuvanen, con quien Illari parece que ya no se lleva bien. En definitiva, el locutor y el ex capitán de Giallorossi no se dijeron nada, a pesar de su marcha.

Tutti Es un par fijo con Noemí Pucci Y hay quien jura que los dos están pensando en ampliar su familia en el maravilloso ático que el deportista compró en el norte de Roma para su novia. Hillary Viaja por el mundo con tu nueva pareja Bastián Müllerson tan enamorados y cómplices que se cree que una vez obtenido el divorcio oficial, la presentadora querrá volver a casarse. Mientras tanto, la guerra jurídica continúa porque, según Il Messaggero y Dagospia, Blassie iba a pedir un aumento de sueldo ya esta claro Asignación mensual Para ella y sus hijos. Aquí están todos los detalles.

Tutti Blasi, quiere un aumento en el mantenimiento

La relación entre Ilary Blasi y Francesco Toti Lo menos que se puede decir es que la situación es tensa y está empeorando, ya que la emisora ​​supuestamente exigió un aumento en el mantenimiento mensual. Blasi recibió menos encargos televisivos y parece que las ventas de su libro al final de su matrimonio con Totti no dieron los resultados deseados.

“Ella exige entre 18 y 20 mil euros porque afirma que ya no gana lo que ganaba antes. El joven ataca y pide al juez que le corte la ‘pensión alimenticia’: el hijo mayor, Christian, tiene contrato con el Olbia Football Club. es independiente y ya no vive en el domicilio conyugal”.

corto, A Blasi seguramente le gustaría que Totti alcanzara una cifra importanteEn julio presentará una solicitud a través de su abogado Alessandro Simeone, confirmando también que el coste de la villa en euros, incluidas facturas y personal doméstico, sería superior a lo previsto en los acuerdos iniciales. ¿Quién ganará? Mientras tanto, Elari está trabajando en… El segundo documental sobre su vida.Rodando las primeras escenas en Ponza con las hermanas y amigos.