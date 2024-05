Piazza Poletta, Millie hace callar a Santoro: «¿Cómo harías eso?»

«¿Cómo lo harías tú?» Todo lo que necesitas es una simple pregunta para Paolo Meli Desmantelar el castillo de naipes y la propaganda. Michelle Santoro.

sobre este tema Israel-Gaza Un duelo muy duro tiene lugar en el Estudio A. Campaña de limpiezaen La7, con el columnista y exdirector de Corriere della Sera El ex comentarista y ahora jefe del proyecto político para las elecciones europeas, Tierra dignidad paz Con las encuestas en la mano, no parece tener muchas esperanzas de aterrizar en Estrasburgo.

“Tenemos que explicarle a Israel qué tecnología se utiliza para luchar ¿terrorismo? “Pero son el mayor servicio secreto del mundo”, protesta Santoro con una sonrisa irónica. “Obviamente no, lo tengo claro. Hmm. perdiendo la guerra«, responde Mele. «Querían hacer la guerra – lo interrumpe Santoro – querían transformar lo que debería haber sido Cazando terroristas En un bombardeo integral de civiles”.

Millie escucha en silencio y luego suelta: “E ¿Cómo lo hubieras hecho? ¿Cazar?» «Mataron a los niños, los mutilaron.» «Sí, sí, pero ¿puedes explicarme cómo lo habrías hecho?» «Eso no es lo que hicieron en absoluto. Habría ido tras los terroristas. Ellos hicieron eso.» Tienes la capacidad. Para hacer esto», «¿Cómo? No, no, lo siento, ¿cómo?». “Si quieres”, tartamudea Santoro. Mira la serie… Ahí está toda la explicación, cómo rastrean a los terroristas, cómo los atrapan…» «Pero quiero que me lo expliques». Corrado formelliEn apoyo de Santoro: “Digamos que hay una larga historia de asesinatos selectivos por parte de Israel que técnicamente han eliminado líder tras líder. Esto ha sucedido varias veces”. El tío Michel se alegra: “¡Pero si son los mejores del mundo!”